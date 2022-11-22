Этно-группу Otyken не пустили на чемпионат мира по футболу

Музыканты сообщили об этом на своем YouTube-канале.

«В 2022 году на чемпионате мира по футболу должны были выступать мы. Нас пригласили. Но, к сожалению, запретили российским артистам и спортсменам участвовать. Новость печальная», – пожаловались участницы коллектива.

Однако они добавили, что не огорчились и надеются посетить мероприятие в будущем.

«Но мы не огорчаемся. Есть еще четыре года, чтобы мы туда попали. Мы должны были быть первыми, кто бы открыл российским артистам дорогу туда», – признались исполнительницы.

Продюсер коллектива Андрей Медонос (Чернецов) в комментарии РИА Новости пояснил, как они узнали о решении не пускать их на чемпионат.

«Нас пригласили, и мы долгое время работали с организаторами по деталям. Нам даже прислали согласованное расписание выступлений: планировалось по два-три концерта в день в течение десяти дней. Но незадолго до начала чемпионата прислали письмо с предварительным извинением и формулировкой: если от нас больше писем не будет, значит, поездка отменяется», – поделился менеджер группы.



Otyken

При этом Медонос отметил, что у Otyken нет претензий к стране-организатору.

«Мы не имеем претензий к Катару. Мы представляем Россию, и нас знают по всему миру. Но, тем не менее, у нас были определенные затраты на подготовку. И очень жаль, что мы не смогли выступить на чемпионате», – пояснил Медонос.

Otyken – это коллектив сибирских аборигенов из состава малочисленных народов (Чулымцы, Кеты, Селькупы и др.). Группа исполняет древние мелодии региона с современным звучанием. Они были участниками международного фестиваля "Хоомей" в центре Азии, космической программы The Lunar Codex от Space X (NASA) и проекта Global Spin от музыкальной академии Grammy.