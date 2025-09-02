Татьяна Куртукова и Александр Щербаков сплели «Кружево»

Композиция сочетает в себе весёлое и лиричное настроение. Она родилась в атмосфере тёплых бесед и воспоминаний. Песня несёт добрый и светлый посыл о настоящей любви и искренних чувствах. При этом трек обладает ярко выраженным танцевальным ритмом. Автор песни - Александр Щербаков.

Татьяна Куртукова стала известна миллионам пользователей социальных сетей после вирусного успеха её песни «Матушка-земля». Аранжировки искусно соединяют старинные народные мотивы с современным звучанием. Клипы и записи певицы набрали сотни миллионов просмотров. Исполнительница отличается звонким голосом и мощной сценической энергетикой.

Татьяна Куртукова

Александр Щербаков уже не первый год является музыкантом, певцом и композитором. На протяжении почти семи лет он работал в Государственном академическом русском народном хоре имени М. Е. Пятницкого. Одновременно Александр развивал собственный проект — фолк-группу «Ярилов зной». Сегодня этот коллектив объединяет музыкантов-единомышленников, которые мастерски смешивают традиционный фольклор с элементами поп- и рок-музыки. В их творчестве органично сочетается великолепный вокал и звучание народных инструментов в современных аранжировках. Группа регулярно гастролирует по стране и участвует в крупных фестивалях народной культуры.