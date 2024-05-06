Тувинская группа «Хуун-Хуур-Ту» выпустила альбом с сыном Джорджа Харрисона и выступила на фестивале Башмета

Более 30 лет этой уникальной тувинской группе, но она по-прежнему в форме, и дает восхитительные концерты. Один из них состоялся в Ярославской филармонии в рамках фестиваля Юрия Башмета.

Главное, что стоит отметить: лидер «Хуун-Хуур-Ту» Кайгал-оол Ховалыг в отличной вокальной форме, хотя и все четверо участников квартета поют превосходно. Группа показала крепко сбитую программу из народных и авторских песен в оригинальных аранжировках. То и дело музыканты брали в руки игил, варган, Радик Тюлюш предпочитал флейту шоор, всеми перкуссиями и барабаном кенгирге заведовал Алексей Сарыглар, а конферансом в виде переводов песен занялся Саян Бапа.

Что касается горлового пения, то квартет представил почти все виды тувинских вокальных техник: хоомей, каргыраа и сыгыт. Это сочетание глубокого дыхания и расщепления звука вплоть до очень высоких нот. Звуки, вводящие в состояние медитации и отрешения.

Зрители Ярославля приняли концерт с огромным воодушевлением, - невероятно долгие аплодисменты, зал вставал в восторге. Так что без биса не обошлось, и было заметно, насколько музыканты «Хуун-Хуур-Ту» тронуты столь горячим приемом в городе, где никогда прежде не выступали.

О текущем состоянии дел в группе рассказал флейтист и вокалист Радик Тюлюш.



Радик Тюлюш

О нынешних концертах «Хуун-Хуур-Ту»

Если говорить про последние 10 лет,то за рубежом у нас было много гастролей. Потом начался Covid, и все приостановилось. Сейчас потихоньку начинает возобновляться. Вот, приехали на фестиваль Башмета в Ярославль. В целом, гастроли по России у нас насыщенные сейчас. Что касается зарубежных гастролей, то пока все сложно, это связано с положением в мире. Ищем какие-то другие пути. Приглашения есть.

Об истории группы

Группа существует уже 31 год. Основана была в Кызыле, республика Тува. Начинали немного в другом составе, чем сейчас. Последние 10 лет играем именно в нынешнем составе. Это начиналось как ансамбль «Тыва», он до сих пор существует, в конце 80-х. Из него выросло множество других ансамблей и сольных исполнителей. И в том числе группа «Хуун-Хуур-Ту», которая с 1993 года начала свою карьеру не только в России, но и за рубежом.

О национальной идее

Тут и костюмы, и народные инструменты, и горловое пение, - все пронизано тувинским фольклором и наследием наших предков. Это традиции, устное народное творчество, песни. Мы возникли из народного творчества, мы не были искусственно созданным ансамблем под какие-то задумки. Сейчас в Туве много ансамблей и исполнителей народной песни, они активно гастролируют и успешно выступают.

Об инструментах

Инструменты у нас очень разнообразные — смычковые, щипковые, ударные. Основной наш инструмент — игил, он струнный, в переводе «ии» - это два, «гл» - это струны, а вместе — две струны. Это двухструнный инструмент. Есть бызанчи — смычковый четырехструнный инструмент. Есть четырехструнный дошпулуур. Есть большой барабан кенгирге, различные перкуссии, варганы в том числе. Есть вертикальная флейта шоор. И горловое пение, конечно.

Об обучении молодежи и мастер-классах

Лично у меня достаточно часто проходят мастер-классы по горловому пению и инструментам. Есть выездные мастер-классы, где желающие приезжают в Туву и обучаются. На дому мы не преподаем, раньше не было времени. И за рубежом мы довольно часто даем мастер-классы. В высшие музыкальные заведения нас не приглашают как постоянных преподавателей, потому что у нас нет большой педагогической практики. Но иногда в вузы приглашают для мастер-классов. Каждые три года мы проводим в Туве симпозиумы по народному горловому пению, в этом году в августе будет большой симпозиум-конкурс, приуроченный к нашему юбилею, и наш большой концерт. Нам помогает Центр развития тувинской культуры и наше министерство культуры. На днях пройдет детский конкурс, а в августе — взрослый конкурс, и уже пришло очень много заявок на него.

Сколько времени нужно для обучения горловому пению

По разному. Кто-то может сразу запеть, кто-то годами обучается этому. Все очень индивидуально. Самое главное — музыкальность. Человек должен быть готов имитировать звуки природы, осознавать это. Образования для этого не нужно.

О чем поете

О человеческой судьбе, о любви к родине, к матери, к любимой девушке, к коню. О солнце и природе. Тувинская культура — культура кочевников, и у нас многое взаимосвязано. Охотничьи и пастушьи песни. Обычные человеческие истории. У нас выражено скорее светское, нежели религиозное искусство. Кайгал-оол Ховалыг, наш основной певец, сочиняет авторские песни, и слова и музыку. Берем песни сторонних авторов иногда. Но в основном это народные тувинские песни.

О нынешних отношениях с Альбертом Кувезиным, одним из основателей «Хуун-Хуур-Ту»

Каждый из нас идет своим путем. Каких-то конфликтов и недоговоренностей не было и, надеюсь, не будет. Мы относимся друг к другу как коллеги.

Об экспериментах с электроникой

На концертах это не очень востребовано сейчас. Бывают, конечно, фестивали или сборные концерты, где просят выступить с электроникой. Тогда мы вызываем нашего приглашенного музыканта Кармена Риззо, который обычно живет в Америке, но сейчас в Праге. С ним было много концертов. И сейчас еще много предстоит в связи выходом нового релиза с Карменом Риззо и сыном Джорджа Харрисона Дхани. Мы записали альбом Dreamers In The Field в духе эмбиента, он вышел 16 апреля. И мы, надеюсь, сделаем концерт или тур с этими музыкантами. Я давно знаю Дхани, он бережно относится к нашей культуре, и его отец был неравнодушен к народной музыке. А с Карменом Риззо — это уже третий наш совместный альбом.



ТЕКСТ

О названии группы

«Хуун-Хуур-Ту» состоит из двух слов: «хуун» - это солнце, «хуур-ту» - пропеллер. Можно перевести как солнечный пропеллер, или солнцеворот, как древний символ Земли.

О ближайших концертах

В Москве мы планируем сыграть концерт осенью в «Зарядье», и может быть, поучаствуем в каких-то фестивалях. Про Питер пока информации нет. А в Ярославле, кстати, мы в первый раз выступаем. Город мы не успели еще посмотреть, но может быть, после концерта получится.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО