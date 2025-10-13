Альбом «Ойме» «Mastorava vol. 1» переиздан на виниле

Альбом «Mastorava vol. 1» вышел на стриминги в 2023 году. Название альбома Mastorava состоит из двух слов: mastor — земля, ava — мать-женщина. Оно объединяет и Землю, как таковую, и ее воплощение в Богине-матери.

В саму концепцию альбома заложена идея четырех: четыре стороны света, четыре стихии, четыре времени года и четыре богини эрзянской и мокшанской мифологии: Толава (богиня огня), Вармава (богиня ветра), Ведява (богиня воды), Норовава (богиня урожая). Каждую часть предваряет Intro, несущее культурные коды финно-угорских традиций.

Первая часть альбома «Mastorava vol. 1» посвящена частям света: север и юг; и стихиям: огонь и вода. В записи альбома приняли участие: Батырхан Шукенов (саксофон), Сергей Клевенский (духовые), Андрей Мисин (аккордеон), Сергей Харута, Алексей Батыченко (труба), Николай Орса (варган), Мария Ромашкина (вокал) и др.

«Этот альбом как творческий проект у нас самый длительный и самый откровенный - наше аудиовизуальное прочтение мировоззрения эрзян и мокшан. В нём все композиции, начиная с самого рождения названия группы (2008) до самой финальной, полностью вокальной композиции с одноимённым названием альбома (2023), о Мордовии – родном крае, где душа поёт, и о любви к традициям нашей многонациональной России. Масторава - богиня-покровительница, дающая плодородие земле и всему живому, защитница, обеспечивающая мир и покой в стране. А в рамках мировой концепции альбома Oyme - во всей планете. Мы, кажется, дождалась актуального времени для выпуска альбома с таким названием...», - говорит лидер группы Oyme Ежевика Чегодаева.

В виниловый релиз альбома эксклюзивно включен совместный трек группы c легендарными Deep Forest – Oyme’s song (в переводе песня Души), названный Эриком Муке в честь российских этно-музыкантов.

«Ойме» — ведущий российский этно-коллектив, работающий в стиле «современная этника и традиция», популярная финно-угорская музыкальная группа в России, неоднократный участник фестиваля «Дикая Мята», лауреат и победитель фестиваля «КлипFEST», лауреат Всероссийского конкурса «Вся страна», участник шоу-программ и ТВ-проектов «Страна талантов» (НТВ), «Клуб Шаболовка 37» с Вадимом Эйленкригом (Культура), Гала-концерт «АртМастерс» (Первый канал).

«Ойме» — команда из России, получившая международное признание. В активе: совместные треки c обладателями «Грэмми» Deep Forest, первое место в номинации world music международного конкурса Unsigned Only, участие в самом известном в мире фестивале этнической музыки WOMAD под руководством Питера Гэбриэла, номинант американской премии IMA, победитель ISC (Honorable Mention).