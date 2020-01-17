«Oyme» презентовала малайзийскую «Adai-Adai»

В очередном отпуске на Борнео солистка группы «Oyme» Ежевика Спиркина познакомилась с молодым малайским музыкантом Даузом, который увлеченно принялся показывать ей сокровища аутентичной малайской музыкальной культуры. С Mohd Firdaus Iezara Dauz они познакомились в 2018 году, когда Oyme представила Россию (точнее, культуру финноугров России) на знаменитом фестивале RWMF (Rainforest World Music Festival). Это знакомство вылилось в серьезную работу над новым треком «Adai-Adai», основанным на традиционной малайской мелодике в аранжировке «Oyme». А Dauz учил Ежевику правильному малайскому произношению.

Обмен треками продолжился по интернету, после чего «Oyme» презентовала новый трек журналистам. Участники «Oyme» вышли в традиционных малайзийских одеяниях (к слову, не очень отличимых от эрзянских или мокшанских), спели многоголосием саму композицию а капелла (!), а затем показали ряд обрядов и гаданий, принятых в укладе народов Мордовии.



Oyme

Для должной атмосферы даже накрыли стол в стилистике малайзийской кухни, - с ананасами, креветками, бананами и ростками сои.

Новый трек «Adai-Adai» насыщен привычными для малайской музыки гамеланами, гулкими битами, есть вкрапления вполне себе worldmusic семплов и даже скрипичных соло. Но самое удивительное — вокальные партии, пропетые Ежевикой и ее солистками на удивление аутентично, будто это настоящий хор из малайской деревушки. Послушайте, - это фантастическое многоголосие с опеваниями и тремоло, которое размножается в голове под гулкие биты и семплы современного world.

Для хитовости, возможно, не хватает баса и яркой мелодии. Но ведь изначальная цель — соединить возможности эрзянского и малайского распева, доказать, что в мире множество исконной музыки, удивительно сопоставимой друг с другом. И у «Oyme» это получилось в полной мере.

Музыканты «Oyme» обещают, что скоро выпустят еще один трек с участием малайзийского музыканта Dauz.

Вадим ПОНОМАРЕВ