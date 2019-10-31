Российская этно-группа Oyme выступила на WOMEX

Более 2700 профессионалов (в том числе 300 артистов) собираются каждый октябрь из более чем 90 стран. Музыкальный спектр WOMEX не имеет аналогов на международной фестивальной сцене, начиная с самой традиционной музыки и заканчивая новым глобальным местным андеграундом, охватывающим народные, коренные, местные и диаспорные культуры, а также городские и электронные звуки со всего мира, а также все музыкальные сопоставления всех жанров. 7 этапов, более 750 компаний-экспонентов, 100 докладчиков, фильмы, концерт открытия и церемония награждения в течение пяти насыщенных дней и вечеров.

WOMEX-2019 прошел 23–27 октября в финском Тампере. Россию на нем представила мордовско-московская этно-поп группа Oyme, ее привез известный российский промоутер Александр Чепарухин.



Стенд Oyme на WOMEX 2019

«Вообще вся эта поездка прошла под слоганом: финно-угорская Oyme. Однако центральное фото на стенде выставки сделано в Дагестане, новый трек лезгиночная "Рассея" стала предфинальной композицией в концертном выступлении группы на шоукейсах WOMEX, и про Дагестан в сравнении с финноуграми мы говорили и на конференции. У Oyme было три локации. Свой стенд (совместно с компанией Чепарухина) с особым оформлением, картой России в виде рыбы, объединяющего культурного и языкового кода финноугров. Вторая точка - это 45-минутный перформанс на клубной сцене в шоукейсах, где Oyme выступила с программой world music, представив новый трек на эстонском языке. Третья локация - просветительская - часовой концерт-лекция в очень непринуждённой обстановке про культуру финноугров. Здесь мы спели народные песни в традиционном аутентичном ключе, многоголосно», - рассказывает лидер Oyme Ежевика Спиркина.

Видеопрезентация на больших экранах во время выступления Oyme была создана на основе картин известного мордовского художника-футуриста Юрия Дырина.

Главным, конечно, был живой сет Oyme в клубе Klubi. Здесь выступают специально отобранные коллективы в рамках шоукейсов, а приехавшие специалисты, эксперты, промоутеры, организаторы фестивалей отсматривают и делают (или не делают) предложения музыкантам. Выступление Oyme вызвало шквал аплодисментов и огромный успех.

«Все три дня после концерта люди к ним подходили, узнавали даже скрипача ночью на улице, - рассказывает ездивший на форум фотограф Алексей Молчановский. - Они там реально зажгли! К примеру, на выставке строго-настрого запрещено выступать, а они и там пели! А потом Ежевика под аккомпанемент скрипки пошла с посохом-люлямой по всем коридорам... Да что там! Когда мы приехали, на пустом стенде лежала распечатка, что, мол, в Финляндии сухой закон, и на выставке пить запрещено. Но это же Oyme, они же из России, как же без водки и гостеприимства? Уже на второй день в открытую на стенде стояли стаканчики с водкой, народ у стенда ломился!»



Oyme на WOMEX 2019

На профессиональной конференции дипломированный этномузыколог Ежевика Спиркина и промоутер Александр Чепарухин рассказали о финноугорских языках, современном финно-угорском культурном движении, менталитете финноугров и стереотипах о них.

«Сушёная рыба для финноугров, как сушёное мясо для дагестанцев! Даже в переводе эта шутка была понятна собравшимся, и они дружно рассмеялись. Огромное спасибо Александру Чепарухину за отличный перевод!» - говорит Ежевика Спиркина.

Публика много смеялась, в зале собрались представители из разных стран и очень тепло встретили Oyme с аутентичной акапельной программой, исполненной здесь же на конференции.

Группа Oyme уехала с WOMEX с килограммом визиток и многочисленными предложениями о сотрудничестве на европейском рынке.

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ