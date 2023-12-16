Oyme: «Mastorava» - альбом с концепцией, а Батырхан Шукенов - это объятия!

«Ойме» — ведущий российский этно-поп-коллектив, работающий с финно-угорской музыкальной традицией мордовских народностей эрзя и мокша. Неоднократный участник фестивалей, конкурсов, шоу-программ и ТВ-проектов. В активе - совместные треки c обладателями «Грэмми» легендарными Deep Forest, первое место в номинации world music международного конкурса Unsigned Only, участие в самом известном в мире фестивале этнической музыки WOMAD под руководством Питера Гэбриэла, номинант американской премии IMA, победитель ISC (Honorable Mention).

Название альбома «Mastorava» состоит из двух слов: mastor — земля, ava — мать-женщина. Оно объединяет и Землю, как таковую, и ее воплощение в Богине-матери. В саму концепцию альбома заложена идея четырех: четыре стороны света, четыре стихии, четыре времени года и четыре богини эрзянской и мокшанской мифологии: Толава (богиня огня), Вармава (богиня ветра), Ведява (богиня воды), Норовава (богиня урожая). Каждую часть предваряет Intro, несущее культурные коды финно-угорских традиций.

В этом году выходит первая часть альбома «Mastorava», посвящённая частям света: север и юг; и стихиям: огонь и вода.

В записи альбома приняли участие: Батырхан Шукенов (саксофон), Сергей Клевенский (духовые), Андрей Мисин (аккордеон), Сергей Харута, Алексей Батыченко (труба), Николай Орса (варган), Мария Ромашкина (вокал) и др. Музыкальный продюсер проекта: Владимир Осинский. Сведение: Сергей Калачёв (Гребстель, проект «Вилы»), Владимир Осинский. Мастеринг: Владимир Осинский. Записано в студии звукозаписи Владимира Осинского.

- Ежевика, «Mastorava» - это все-таки новый альбом или концептуальный сборник? Спрашиваю, потому что в трек-листе много давно известных песен, вроде Vaya или Shakshata.

- Но официально представлены единицы! В первой части альбома всего лишь одна такая песня. Только Vaya вышла на цифровых площадках как сингл в связи с выходом клипа. А то, что ходит по VK, уверена, потихоньку будет удалено лейблом после выхода альбома. И вполне справедливо: все песни, за исключением Vaya, с новым сведением, а подчас и переписаны вокалы, ненавязчиво внесены улучшайзеры. «Mastorava» - альбом с концепцией.

- Давай о концепции. Как этномузыколог, можешь ли пояснить связь богинь огня и воды с севером и югом на этой части альбома?

- А вот никак если с позиции официальной: север соотносится с водой, а юг с огнем. Ну, вроде как в скандинавской мифологии - точно так. У наших респондентов мы такого не слышали, а вот наше ощущение соотношения стихий созвучно с нашим зрителем, как-то мы задавали подобный вопрос аудитории. Совпало.

У меня лично чёткие ассоциации из детства - севера с зимой, а юга с летом. В зимнем цикле эрзян и мокшан в календарных праздниках и обрядах важную роль играет огонь. Вообще суперполезная стихия в морозное время года. Тоже самое мы можем сказать про воду летом. К примеру, в закличке (основа её легла в одну из заглавных песен альбома) как раз об этой нужде и упоминается. Масторава плачет от засухи и просит дождя. Закличка дождя и сам обряд исполнялись летом. Ситуативно, в зависимости от необходимости.

- Расскажи про давно ушедшего от нас Батырхана Шукенова. В какие песнях звучит его саксофон, как он вообще попал на запись «Ойме», и какие-то свои личные впечатления о нем.

- Батыр - это объятия. Он приходил и солнце всходило. Вот! «Калядки» — хорошо, что там звучит его саксофон. Батыр - большой друг Владимира Осинского. Их студии дружили в лучших традициях дружбы музыкантов от Бога. Батыр любил музыку «Ойме». Где-то есть фото, где мы сидим на диванчике втроём. Я посередине. Вся какая-то прыщастая и счастливая между двумя музыкальными глыбами! Это огромная потеря нашего мира, что мы его так быстро отдали в другой мир.



Владимир Осинский, Ежевика и Батырхан Шукенов

- То есть Батыр просто пришел на студию Осинского, и мимоходом записал партию?

- Это к Володе Осинскому вопрос. Но вообще да, легко записал. Никто друг за другом не бегал и не уговаривал. Уж не знаю, у себя или на нашей студии. Но как-то раз, и вот мы радуемся и будем радоваться Батыру дальше.

- Людям, далеким от эрзянской и мокшанской культур, можно ли объяснить для понимания альбома, как почитаются богини? Те же богиня огня Толава и богиня воды Ведява. Есть ли молитвы, или гимны, или ритуалы, или песни и религиозные тексты?

- Молитвы, конечно, с чёткой структурой текста: обращение, восхваление богини, и уж только после личная просьба, и в финале благодарение.

А ещё семантика Ведявы - деторождение. Как правило, невесты ходили к реке либо к колодцу, просили матушку воды Ведяву о рождении здоровых детей. Этот обряд входил в свадебный цикл, центральные события которого длились три дня. Молодая бросала в воду подарок Ведяве — кольцо. Ведява покровительствует любви и деторождению, потому и песни у нас в части «Юг» соответствующие. И колыбельная, записанная в наших экспедициях, и песни об отношениях и в семье также. А ещё песни об устройстве мира.

Почитание огня - это также глубоко архаичная форма верования, которая восходит к довольно ранним периодам человечества. Исследователи пишут, что при молениях наши предки добывали огонь посредством трения дерева об дерево. Такой огонь считался священным. Из свадебных обрядов XIX века: когда встречали молодых после венчания, то как только пара перешагивала порог дома, был обычай кидать под ноги сковороду с жаром, - предохраняет от порчи. И зажжённой лучиной обводили внутри одирьвань парь (сундука невесты), прежде чем уложить туда её вещи. Ну, что уж говорить про зимние праздники и праздники на стыке зимы и весны...

- А почему именно богини? В Мордовии весьма брутальные мужчины. Над богинями есть какой-то брутальный мужской Бог?

- Нет! Над богинями нет. Изначально матриархат, мир, дружба и жвачка. Мир в более архаичных мифах творила птица-демиург - Иненармунь (великая птица). Есть разные версии создания мира, связанные с водоплавающей птицей. Короче. Изначально был первородный океан. А затем Иненармунь снесла Ине ал (великое яйцо), из которого создался мир. В другом варианте, Великая птица снесла три яйца и из них рождаются три божества женского рода: Норовава, Вармава и Вирява. Правда, в одних мифах птица самостоятельна, в других она действует по указке Нишкепаза - верховного бога. Поди разберись.

Но точно пласт парных божеств мужского пола появляется одновременно с трансформацией в человеческом обществе: с распадом родовой общины и появлением большой патриархальной семьи. В общем, если с юмором и кратко, жили себе мирно, и тут мужчинам пришло в голову поделить мир и воевать. И боги появились мужские. Только сейчас дошло про мордовских брутальных мужчин… Пусть будет так.

- Поговорим о мировой world-music. Как тебе кажется, сегодня есть варианты продвижения мордовской и любой другой этнической музыки в топ-чарты или хотя бы в тренды соцсетей? Что изменилось в последние годы?

- Ну… Я вижу больше возможностей реализации культурного национального проекта с помощью грантовой поддержки государства, если мы говорим о России. Она вполне серьезная, но за тяп-ляп оформленный проект тебе не выдадут финансирования. Насчёт международных гастролей, как и ранее было, так и сейчас, этим нужно заниматься. Просто так ничего не бывает.

- Зачем понадобились Intro? Кажется, что ваши песни и весьма страстны для огня, и достаточно текучи для воды. Считаете, что недостаточно высказались в песнях?

- Intro отделяют концептуально части и времена года. Выражают музыкально как настрой стихии, так и рисуют образ богини. Уточню, что мы придаем традиционному описанию богинь наше личное современное прочтение характера. Забегая вперёд, на второй части альбома Mastorava богиня урожая Норовава у нас весьма воинственна. В экспедициях "Ойме" мы зафиксировали легенды о женщинах, встающих на защиту своей земли.

Плюс интро вполне кинематографичны. И там тоже заложены музыкальные финно-угорские коды: к примеру, инструменты, а в некоторые интегрированы с вокальными сольными жанрами (колыбельная в интро Юг. Ведява). А мы любим кино! У нас сейчас в команде кинокомпозиторы. Даже мне пришлось учиться писать музыку для кино, так и увлеклась вполне серьезно. Обязательно посмотри марийскую короткометражку-боевик «Чоткар»! Вообще, за национальным кинематографом будущее. И свежие идеи. Я - оптимист в этом смысле.

- Вы ждете попадания альбома в топы? Сейчас будто бы есть запрос на коренную музыку.

- Не думали об этом. Пока наш топ - мнение об альбоме главы лейбла Navigator Records. Можешь сам спросить у Алексея Козина. В каких-то моментах верю больше людям, скупым на эмоции. Одно могу сказать, даже меня, которая при создании миллион раз каждую ноту слушала, итоговый результат - мастеринг - вдохновляет и восхищает. Ух! Настоящее счастье финноугров - викингов, два в одном: магия и драйв! Я бы даже уточнила, российских финноугров: от первой ноты до финальной - фирменный звук студии звукозаписи Владимира Осинского. Нашей студии. И это настоящий патриотизм: двигать и развивать многонациональные традиции родной страны на высшем уровне.

Кстати, давай поделюсь тем, что нашла недавно, разбирая шкафы и старый макбук. Несколько лет, когда мы только-только начали подумывать об альбоме, один из немногочисленных вариантов его имени был Navigator. Пару недель назад нашла и сами файлы, люблю все идеи оформлять письменно.

- Почему Navigator?

- Части света. Типа компас. Типа нужен был современный аналог слову компас, семантически близкий.

- Есть ли спонсоры этно-музыки в России? Бизнес вообще интересуется этой темой?

- Скорее нам повезло на меценатов на несколько крупные творческие проекты Oyme. Вот человек слова и дела Андрей Полевой. Именно при его большой поддержке выходит двойной альбом Oyme «Mastorava». Наши меценаты - хорошие и умные люди. С отличным вкусом. Наши люди. От всей Души искренность и благодарность!

Сейчас голоса девчонок «Ойме» и песни, говорят, звучат на ВДНХ на выставке «Россия», на стенде Мордовия. Но опять это не из сферы бизнеса.

Спонсоры - это те, которые что-то материальное получают от сотрудничества. За нами шлейф стабильности и качества. Дерьмо рекламировать не станем. Видимо и сотрудничество будет такое же. Крепкое. Настоящее.

- Когда выйдет вторая часть альбома «Mastorava»?

- В 2024 году.

Гуру КЕН

В статье использована фотография из домашнего архива Ежевики