Xzibit сделал ремикс сибирской этно-группы Otyken

Xzibit сремиксовал оригинальный трек Otyken под названием «Belief», который увидел свет в декабре 2023 года, и добавил в музыку несколько куплетов от себя с сообщением: «Всё, что тебе нужно для успеха, находится внутри тебя».

Ремикс свели в Лос-Анджелесе.



Otyken

Участники Otyken — представители малых сибирских народов. Группа совмещает современные тенденции музиндустрии и традиции Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а многие песни написаны на исчезающем чулымском языке — сейчас им владеют всего 44 человека.

Музыканты участвовали в космической программе NASA и Space X под названием «The Lunar Codex» и проекте «Global Spin», который запустила академия Grammy.

Рэпер Xzibit также известен как ведущий популярного шоу «Тачка на прокачку». Он заявил, что после запуска проекта он стал популярнее Папы Римского.