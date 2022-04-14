Монеточка и Стас Костюшкин рассказали про плагиат

Ранее Басманный суд Москвы взыскал Монеточки (Елизавета Гырдымова) 500 тыс. рублей в пользу бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Причиной стало нарушение авторских прав на его песню «Женщина, я не танцую».

«Суд постановил иск Костюшкина о защите авторских и смежных прав удовлетворить частично и взыскать с Гырдымовой 500 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного вреда и запретить ей исполнять произведение, ставшее предметом спора», - сообщили в пресс-службе суда.



Стас Костюшкин и Монеточка

Монеточка сказала, что ее не способен испугать такой вердикт, потому что она уже потеряла и готова потерять гораздо больше (в настоящее время артистка отказалась от выступлений в России).

«Я выложила трек "Мама, я не зигую", когда училась в школе, у меня не было тогда ни заработка, ни выступлений. Я давно не пою эту песню. Но почему-то вспомнил про нее Костюшкин только через много лет, когда с меня уже можно стрясти что-то», - написала она в соцсетях.





Стас Костюшкин сообщил, что изначально не был намерен побеждать в этом споре. И все же он считает, что правообладатель должен получать отчисления от тех, кто исполняет его хит.

«У меня на самом деле не было желания побеждать. Я хотел договориться с девочкой. Но суд у меня был не с девочкой, а с компанией и юристами, которые сказали: "Вы можете сколько угодно судиться, но вам ничего не светит», – сообщил певец в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

По его словам, несколько лет назад он впервые узнал о том, что малоизвестная на тот момент артистка исполнила на свой лад песню "Женщина, я не танцую". Тогда Костюшкин отнесся к этому спокойно. Но в дальнейшем девушка обрела популярность, а песня "Мама, я не зигую" стала звучать на ее концертах.

После этого певец решил, что правообладатель композиции должен получить деньги. "Я всегда плачу за песни, если они не мои", – заметил артист. По его словам, он попросил сто тысяч рублей, но ему не были готовы выплатить эту сумму. Поэтому вопрос решался в суде. Песня "Мама, я не зигую" была признана плагиатом, а иск о защите авторских прав был частично удовлетворен.