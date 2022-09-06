«Дальше опять буду петь частушки»: Стас Костюшкин на спор спел медляк

Стас Костюшкин, которому в августе исполнился 51 год, удивил поклонников лиричной композицией о любви. Живую премьеру песни «Останешься» он устроил в студии «Авторадио».

«До этого я пел все шкодное, смешное и считал, что из моих уст такое странно будет выглядеть. Песня спета на спор с моими поклонниками, и, если она не зайдет, это будет последняя лирика, которую я исполнил. Дальше опять буду петь частушки», – заявил Стас ведущим драйв-шоу «Поехали» Курочкину, Калининой и Броневому.



Стас Костюшкин

Все началось на одной телепрограмме, рассказал Стас, где он исполнил песню Фила Коллинза «Another day in paradise», и поклонники восхитились: «Господи, ну почему вы не поете такие песни!» Певец решил попробовать себя в лирике, так в его репертуаре появился трек «Останешься».

Лиричный медляк от Стаса Костюшкина покорил слушателей и ведущих «Авторадио», а певец признался, что место лирике в его сердце было всегда. Стас вспомнил трогательную историю своей школьной любви по имени Татьяна, благодаря которой исправил оценки в дневнике и задумался о будущем.

«Ей сказали: «Ну, зачем он тебе нужен? Посмотри, все равно из него ничего не получится». Ее так затравили, что она рыдала, плакала, и я ее успокаивал: «Да перестань, я все равно буду петь или еще кем-то стану…» Еще ей кто-то сказал, что все мужчины рано или поздно становятся алкоголиками. А я же собирался на ней жениться, я говорю: «Никогда до свадьбы не выпью шампанского». Мы с ней встретились через 5-7 лет, она уже была замужем, спросила: «Ну, что, ты выпил шампанского?» Говорю: «Свадьбы бы же не было!»» – поделился воспоминаниями Стас.







Сейчас певцу 51 год, и он до сих пор пьет только соки и протеиновые коктейли. Уже совсем взрослым попробовал шампанского и понял, что это совсем не его.

«Потом, когда с Юлькой встретился, она сказала: «Ну, давай хоть что-нибудь». И дала мне какой-то ликер, а он протухшими конфетами пахнет. Я все сравнивал с какими-то кондитерскими изделиями», – смеется Костюшкин.



Стас Костюшкин

Жена певца Юлия Костюшкина – бывшая спортсменка, и здоровый образ жизни – норма для пары. Причем для полезного отдыха, считает Стас, необязательны тренажерные залы и дальние путешествия, достаточно простого бассейна на лужайке у дома. Доказательство этому – 192 сантиметра загорелых мышц – артист продемонстрировал ведущим «Авторадио». Шикарный загар певца оказался подмосковным.

«Мы с детьми в этом году никуда не поехали. Зафигачили такой обыкновенный бассейн на лужайке, купили матрас, и я приезжал с гастролей и просто прыгал на матрас, плавал и читал Достоевского, как ни странно, и слушал какой-то релакс. Это было самое крутое лето за последние годы», – рассказал Стас.

Так Костюшкины сэкономили на отдыхе, но на подарке мужу к 51-летию Юлия экономить не стала – купила дорогой, а главное, желанный подарок, да еще и вложила в него много труда.

«Такой подарок классный мне Юлька подарила! Я проходил мимо магазина Lego, а там огромный автомобиль Бэтмена «Тумблер». И я говорю: «Я бы так хотел вот этот автомобиль в кинотеатр свой поставить, но я точно не буду собирать Lego». Она четыре ночи не спала и собрала этот огромный «Тумблер», автомобиль Бэтмена из Нолановского фильма, самого крутого, на мой взгляд», – похвастался певец подарком жены.