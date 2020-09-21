Стас Костюшкин снял «Утреннюю почту» с Юрием Николаевым

Режиссером клипа стал сам Стас Костюшкин. Он стилизовал видео под ретро-видео 80-х годов, для чего пригласил ведущего «Утренней Почты» Юрия Николаева, который в стиле советской телепрограммы объявляет новый клип, а после него вежливо прощается со зрителями. Видеографика в клипе тоже стилизована под 90-е.

Слова и музыку к песне сочинил Сергей Трофимов. В кадре появляются влюбленные мужчина (Роман Каграманов) и женщина (Анна Хацкевич), они гуляют по ВДНХ и наслаждаются романтикой автомобиля «копейка» (ВАЗ-2101).



Стас Костюшкин