Спор между Монеточкой и Костюшкиным о пародии разрешит эксперт

На проведении лингвистической экспертизы в ходе очередного заседания настояли представители певицы. Сторона защиты артиста Стаса Костюшкина заявила, что не собирается проводить дополнительную экспертизу композиции "Мама, я не зигую" исполнительницы Монеточки, которую певец обвинил в плагиате и контрафакте своей песни "Женщина, я не танцую".

«Ответчиком заявлено о том, что произведение является пародией музыкального произведения, созданного истцом. Суд не обладает познаниями в области произведения», — говорится в решении судьи.



Монеточка

Экспертизу проведет «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований». Специалисту предстоит определить, является ли песня Монеточки пародией или сатирой и обладает ли она «достаточными авторскими чертами».

«Вопрос, пародия или нет, это вопрос правовой, то есть охватывается ли это правом свободного использования или нет. А эксперты решают этот вопрос относительно своей сферы знаний. Музыковедческая экспертиза, которая была только что назначена, может определить схожи ли эти произведения, но у нас вопрос такой не стоит: ответчик не возражает, говорит о том, что это производное произведение, но заявляет, что оно пародийное. Таким образом мы считаем, что эксперт просто не может установить эти факты, и эта ситуация просто затягивает процесс», - заявил представитель Костюшкина Александр Гудков.

Он также отметил, что эксперт, которого предложила сторона ответчика, является тем самым, который утверждал, что "Ефремов был не за рулём, и он может это доказать".

Тем не менее, решение суд принял. Оплата экспертизы ложится на плечи ответчика. Экспертиза продлится 1 месяц. До этого времени судебный процесс будет приостановлен.