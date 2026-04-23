Тарья Турунен и Дэни Филт объединились в «I Don't Care»

Они вместе снялись в клипе, режиссёром и оператором которого выступил Патрик Книттлер. Визуальный ряд объединяет двух вокалистов на экране, переводя тёмную энергию песни в мощное перформанс-оформление.

Песня представляет собой безжалостную и бескомпромиссную композицию, в которой парящее сопрано Тарьи сталкивается с бритвенно-острыми скримами Дани Филта, создавая яркую игру контрастов между красотой и жестокостью, элегантностью и хаосом.

Тарья комментирует: "Я всегда верила в свои мечты и никогда не позволяла никому направлять мои жизненные решения. Я не обязательно вписываюсь в рамки, но мне всё равно. Я всегда восхищалась тем, как Дани создал образ и бренд для своей группы и для себя, которые выделяются из общей массы. Я искренне верю, что он идеально подходит для этой песни, в которой я прославляю индивидуализм и мне просто наплевать на то, что думают другие".



Это второй сингл Тарьи с её нового метал-альбома «Frisson Noir», релиз которого состоится 12 июня на лейбле earMUSIC. Альбом «Frisson Noir» был сведён обладателем премии «Грэмми» Нилом Эвроном, что придало альбому современное, мощное звучание. Альбом будет доступен в нескольких форматах, включая CD Digipak, чёрный и лимитированный пурпурный двойной винил в разворотном конверте, а также эксклюзивный коллекционный бокс-сет.

В поддержку альбома Тарья отправится в международный концертный тур «Frisson Live Tour», который стартует 30 сентября в Берлине.