Тарья Турунен выпустила электронный альбом

В нём экс-вокалистка Nightwish объединилась с немецким продюсером Торстеном Стензелом. До этого он сотрудничал с певицей как соавтор на её первых двух сольных альбомах. В каждом из треков одноименного альбома «Outlanders» задействован в качестве гостя известный гитарист, но музыкально звучание проекта далеко от рока и метала.

«Скорее это музыка в стиле электронного прогрессива. В Outlanders целый ряд замечательных гитаристов. Это и Эл Ди Меола, и Стив Ротери из Marillion, и виртуозы — Марти Фридман, Бамбелфут и Джо Сатриани. Прекрасные музыканты. Да, c Майком Олдфилдом мы вместе написали одну из песен. Правда, до этого у Майка выходил альбом ремиксов, и эта песня — «Never Too Far» — была в нем», — рассказывала экс-вокалистка Nightwish в прошлом году в интервью российским «Известиям».

На альбоме также можно услышать кавер на «World In My Eyes» Depeche Mode и переосмысление композиции Ханса Циммера «We Own The Sky».



Tarja Turunen