Какую музыку включают к 8 марта в магазинах и ресторанах?

Топ-лист составлен на основе данных о музыкальных предпочтениях аудитории и успешных практиках использования фонового звукового сопровождения в коммерческих пространствах. Было проанализировано более 30 млн треков из плейлистов 75 тысяч бизнес-объектов. В итоговую подборку вошли 10 русскоязычных и 10 англоязычных треков, ставших выбором для магазинов, ресторанов и торговых центров в дни предпраздничного ажиотажа.

«К 8 Марта мы традиционно фиксируем рост интереса бизнеса к тематическим плейлистам и на основе аналитики формируем рейтинг композиций, которые чаще всего звучат в коммерческих пространствах, – отмечает генеральный директор сервиса FONMIX Валерия Брусникина, – В него входят хиты, создающие праздничное настроение и усиливающие эмоциональную связь с брендом. Такой топ-лист основан не на субъективном выборе, а на статистических данных сервиса. Практика показывает, что правильно подобранная музыка становится реальным драйвером покупательской активности в предпраздничный период».

Русскоязычный топ-10 к 8 Марта

Ритейл и компании сферы услуг в этот время выбирают позитивные, легкие русскоязычные песни. Основной запрос — треки, воспевающие женскую красоту, весну и любовь. Идеальный плейлист сочетает современную поп-музыку и проверенные временем шлягеры. Это помогает создать атмосферу праздника, повысить настроение покупателей и усилить эмоциональную связь с брендом. Такой музыкальный фон подчеркивает ценность сотрудниц и клиенток, что напрямую влияет на имидж компании. В этом году в рейтинг самых востребованных композиций вошли:

Ах, какая женщина — Фристайл Я люблю тебя до слез — Александр Серов Императрица — Ирина Аллегрова Царица — Anna Asti Самая самая — Егор Крид О, Боже, какой мужчина — Натали Я буду всегда с тобой — Леонид Агутин и Анжелика Варум Девушки, как звезды — Андрей Губин Ласковая моя — Чай вдвоем Курю — Елена Ваенга

Зарубежные хиты: оптимизм и романтика

Зарубежная часть плейлиста строится на оптимистичных хитах для настроения и классических романтических балладах. Эти композиции восхваляют женственность, не перегружая восприятие. Топ-10 англоязычных треков представлен следующими хитами:

Girls Just Wanna Have Fun — Cyndi Lauper I Will Survive — Gloria Gaynor Uptown Girl — Billy Joel Walking on Sunshine — Katrina & The Waves Love Me Tender — Elvis Presley Something — The Beatles How Deep Is Your Love — Bee Gees Never, Never Gonna Give Ya Up — Barry White (They Long To Be) Close To You — The Carpenters Oh, Pretty Woman — Roy Orbison

Какая музыка звучит в разных сегментах бизнеса

Универсального решения не существует: музыка адаптируется под целевую аудиторию и формат заведения. По наблюдениям экспертов сервиса FONMIX, к 8 Марта компании адаптируют плейлисты под свою аудиторию. В рознице звучат энергичные поп-хиты, в ресторанах — романтичный джаз или живая музыка, а в офисах — тематические подборки. Эксперты выделяют следующие подходы для разных сегментов:

Ритейл (одежда, косметика, ТЦ). Здесь работают динамичные, жизнерадостные поп-хиты, стимулирующие импульсные покупки. Треки вроде Girls Just Want to Have Fun или I Will Survive задают динамичный ритм шопингу.

Рестораны и кафе. Акцент на уют и романтику. В фаворе джаз, лаунж, инструментальная музыка или живое исполнение.

Салоны красоты и SPA. Главная задача — релаксация. Звучит спокойная музыка (эмбиент, инструментал), помогающая гостям расслабиться.

Корпоративные мероприятия. В офисах популярны русские и зарубежные хиты и тематические песни о любви и женщинах (например, «Ах, какая женщина» или лирика от мужских исполнителей) для поздравления сотрудниц.

Магазины и маркетплейсы. Здесь звучит легкий праздничный поп-фон для стимулирования импульсных покупок, включая цветы и подарки.

В FONMIX отмечают: правильно подобранная музыка становится не просто элементом декора, а полноценным инструментом управления клиентским опытом. Праздник – это, прежде всего, эмоции, и музыка служит их лучшим проводником. Будь то ностальгический шлягер или современный хит, правильно подобранная мелодия способна превратить обычный визит в магазин или офис в маленькое путешествие.