Гитару Курта Кобейна оценили в 5 млн долларов

Легендарный синий Fender Mustang 1969 года выпуска уже оценили в 5 млн долларов.

Инструмент будет выставлен на аукционе Christie’s в марте. На торгах планируют продать более 400 предметов из коллекции покойного Джима Ирсэя, бывшего владельца команды американского футбола «Индианаполис Колтс». Ирсэй собрал много памятных вещей из мира музыки. Помимо гитары Курта Кобейна, на аукционе можно будет приобрести гитары Дэвида Гилмора из Pink Floyd, Джона Леннона и Джорджа Харрисона из The Beatles, Эрика Клэптона, Принса, Боба Дилана и Джонни Кэша.



Курт Кобейн с гитарой Fender Mustang

С 6 по 12 марта коллекция – включая гитару Кобейна – будет доступна для просмотра в аукционном доме Christie’s. А сами торги состоятся с 7 по 17 марта в четыре этапа. Часть вырученных денег отправится на благотворительность.

Не исключено, что итоговая стоимость гитары Кобейна окажется даже выше 5 млн долларов. Еще в 2020 году другую гитару музыканта, Martin D-18E с концерта MTV Unplugged in New York, продали за 6 млн. Хотя ее оценочная стоимость составляла «всего лишь» 1–2 млн долларов. И это был рекорд: ранее самой дорогой гитарой считался черный Stratocaster Дэвида Гилмора, проданный за 3,95 млн долларов в 2019-м. А в 2023 году один из разбитых инструментов Кобейна ушел с молотка за 600 тысяч.