«Куртки Кобейна» смешали рэп и гранж в новом клипе

«Пожалуй, это самый неординарный трек в пластинке “Куртки Кобейна”. Мы такого ещё никогда не делали. И мой самый любимый. Я понял, что этот трек нужно обязательно визуализировать!», – интригует Шура Би-2.

Лидер “Курток” Шура Би-2 называет “No Order” «нелинейным треком». И это, фактически, четыре песни внутри одной песни. Причем все «внутренние песни» – в разных стилях: рэп, готик-рок, метал, гранж. Они сочинены и исполнены вокалистами из разных стран.

История необычной песни началась почти четверть века назад, в Австралии. Тогда Шура жил в этой стране, играл в проекте Chiron. Это была культовая готическая группа, поющая на английском языке. Собственно, тот фрагмент в “No Order”, который поёт Шура (“I am not me? What can I see ? ” и т.п.) как раз из одноименной песни Chiron. В декабре 1996 года в Мельбурне четверо музыкантов в церкви Святого Луки – куда этих юных рокеров пускал порепетировать пастор – придумали “No Order”, которым потом открывали концерты. Шура очень любил эту песню и всегда хотел дать ей вторую жизнь. Но в итоге получился не простой кавер, а совершенно самостоятельный трек.

Для начала Шура взял за основу сэмпл из старого, оригинального трека, перепел и переиграл его (с помощью гитариста «Би-2» Андрея Звонкова) близко к оригинальному звучанию. Этот фрагмент стал связующим звеном всех частей песни и работает в песне практически как припев.

Рэп-куплет сочинил и записал молодой нью-йоркский рэпер Эйс МарКано. Причём сделал это очень быстро, практически экспромтом. «Он очень органично “вплёлся”, – комментирует Шура, – Мне нравится его ритмика!»



Шура Би-2

Хэви-метал-часть сочинил и записал певец по имени Фил, фронтмен американской группы Midnight Faces. Это – друзья группы “Би-2”, «пост-панковская группа, по духу очень близки и “Курткам”, и “Би-2”, – говорит Шура, – Мы с Лёвчиком приглашали их на “Би-2” фест в Бобруйске, и в Олимпийский на разогрев “Горизонта событий”».

«Фил примерно неделю сочинял текст: ему надо было прослушать и понять все куплеты. И тогда он написал и спел свой куплет, который тоже идеально лёг в общую композицию. А голос Фила там, как мне кажется, чем-то похож на Курта Кобейна!»

Лидер Nirvana упомянут не случайно. Когда трек уже был «собран», в записи принял участие экс-барабанщик Nirvana Чэд Ченнинг. Этот музыкант играл на первом альбоме «отцов гранжа» “Bleach”и начинал записывать бестселлер Nirvana “Nevermind”, но из-за творческих разногласий с Куртом Кобейном ушёл из группы. В настоящее время занимается строительным бизнесом и выступает в качестве вокалиста и гитариста в группе Before Cars. Шура Би-2 и Ченнинг начали общаться благодаря общим знакомым в Америке. Поначалу это были просто приятельские отношения, а во время записи “No Order” Шура понял, что барабаны а-ля Nirvana были бы идеальны для гранж-части (изначально барабанную партию сыграл Борис Лифшиц из «Би-2»). «Так всё сошлось!», говорит Шура. И он попросил Ченнинга воспроизвести в точности все сбивки и брейки, которые тот играл на одной известной концертной записи Nirvana.

«Неформатная» “No Order” – одна из самых ярких композиций альбома. Она выпускается синглом. Клип на песню снимался в нескольких городах: Москве, Нью-Йорке, Париже и Лос-Анджелесе.