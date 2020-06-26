Сабрина споет в составе супергруппы «Куртки Кобейна»

Создатель и продюсер проекта Шура Би-2 соберет лучших музыкантов в большом ангаре, где уже строятся специальная сцена и декорации.

Вопреки расхожему мнению, что именитые музыканты не воспринимают всерьез новых артистов, супергруппа «Куртки Кобейна» открыта для сотрудничества с интересными молодыми музыкантами.

Специально к выступлению на концерте приглашена Сабрина, талантливая российская neo-soul, indie-pop, r’n’b певица. В дуэте с Антоном Севидовым она исполнит песню «Упражнения в равновесии».



Сабрина

- С Шурой БИ-2 я познакомилась совсем недавно, благодаря самоизоляции. Нас представил друг другу в сети Антон Севидов, который меня нашел случайно в сториз у Иры Горбачевой. Получилась такая странная цепочка.

Дуэт с Антоном Севидовым сложился тоже очень спонтанно. Эту песню «Упражнения в равновесии» в альбоме Курток Кобейна они поют с Манижей. Но на момент выступления Манижи не будет в Москве, и меня пригласили принять участие, – рассказала Сабрина.

- Супергруппа «Куртки Кобейна» - это проект с состоявшимися артистами. Насколько сложно работать в команде с мэтрами своего дела, своего жанра?

- Сегодня немного нервничала на репетиции, потому как команда и состав достаточно серьезные. Конечно, очень интересно работать с известными музыкантами, у которых за плечами богатый опыт, перенимать его, впитывать и расширять свои границы.

Немного переживала, потому что песня «Упражнения в равновесии» достаточно сложная по фразировке, она не повторяется. Вокализация фраз сложна для запоминания, потому что не имеет четкой единой схемы. Это похоже на импрессионизм, только в музыке. Но мне кажется, у нас все получилось.

«Это будет премьерный концерт группы, наше дебютное шоу. Мы впервые собираемся на площадке и выходим в эфир на большое количество зрителей, – рассказал Шура Би-2. - Все треки супергруппы в концертных версиях обрели новое прочтение. Команда проделала большую работу, чтобы во время шоу все прозвучало иначе, чем на альбоме. Второго июля заходите в соцсети проекта «Куртки Кобейна», и подключайтесь к трансляции»

Супергруппа "Куртки Кобейна" – уникальный проект, в котором участвуют известные музыканты со всего мира, создателем и саунд продюсером которой является Шура Би-2.

Состав супергруппы: Дэвид Браун (Brazzaville), Ренарс Кауперс (Brainstorm), группа Midnight faces, ЧэдЧеннинг — барабанщик первого состава группы Nirvana, Би-2, Диана Арбенина, Manizha, Антон Севидов (Tesla Boy), Юрий Усачёв (ex. Гости из будущего), Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Аня Чиповская, Монеточка, гитарист Андрей Звонков, басист Дмитрий Ашман и певица Сабрина.