Зрители выберут лучшую версию клипа «Курток Кобейна» с Димой Биланом

Своими танцами они остановили работу метрополитена на одном из переходов между станциями на несколько часов. Так Шура Би-2 в рамках одного из своих успешных проектов «Куртки Кобейна» работал над новым клипом коллектива.

Победитель «Евровидения» на этот раз не проронил ни слова – Билан исполнил главную роль в новом клипе коллектива на ремикс песни «Люди на эскалаторах». Он впервые снялся в чужом музыкальном видео в качестве актера.



Дима Билан на съемках клипа

Клип на новую версию «Людей на эскалаторе» снял режиссёр Игорь Шмелёв. Трек давно входит в плейлисты ведущих радиостанций, а вживую «Куртки Кобейна» впервые исполнили ее на церемонии вручения Российской национальной премии Виктория. В оригинальной версии песни вокальные партии исполнили Леонид Агутин и певица Манижа. В ремиксе компанию Агутину и Шуре Би-2 составила молодая певица Сабрина. Её участие в записи стало ответом на вопрос, который Шуре неоднократно задают в стримах и интервью: может ли молодой талантливый музыкант стать участником супергруппы наравне с мэтрами.

Чтобы придать узнаваемому треку новую стилистику, «КК» обратились к своему давнему другу – лидеру синти-поп-группы Tesla boy - Антону Севидову. Создатель и продюсер проекта Шура Би-2, Леонид Агутин, Лёва Би-2, Сабрина, Юрий Усачёв, Дмитрий Ашман, креативный директор проекта «Куртки Кобейна» Рачо Буров и другие участники супергруппы сыграли роли самих себя, осуществив тем самым, по сюжету, мечту главного героя клипа.



Версия 1

В результате проделанной работы супергруппа решила вынести на суд зрителей две версии клипа.



Версия 2

На этой неделе началось голосование в соцсетях проекта и сообществах музыкальных телеканалов.

- Как часто бывает в кинематографе, режиссеры часто создают и публикуют свою – режиссерскую версию произведения – объяснил ситуацию режиссер Игорь Шмелев – Посмотрим, какая версия победит в итоге.