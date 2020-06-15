Барабанщик Nirvana рассказал о сотрудничестве с Шурой Би-2

«‘No Order’ — нелинейный трек из четырёх частей. Его стилистике которого я даже не могу найти определение», — говорит Шура БИ-2 в бэкстейдж-видео. Также свои комментарии дал режиссёр Игорь Шмелёв и… сам Чед Ченнинг.

Шура Би-2 и режиссер клипа Игорь Шмелев знакомы много лет и неоднократно сотрудничали, поэтому именно ему Шура доверил съемку такого важного для него клипа. “No Order” – необычная по форме песня, она состоит из четырёх частей, каждая в своём стиле: гранж, рэп, альтернативный метал, готический рок. И каждому направлению музыки соответствует конкретная картинка – так Шмелёв услышал песню и увидел будущий клип.



Чед Ченнинг

Чед Ченнинг, с участием которого Nirvana записала свой дебютный альбом “Bleach” (и одну песню для бестселлера “Nevermind”), всегда уклонялся от интервью с журналистами. Никто и никогда не мог добиться от него эксклюзивного интервью – такова позиция легендарного музыканта, опасающегося, что пресса в очередной раз будет перемывать кости Курта Кобейна и копаться в грязном белье. Но по личной просьбе Шуры Би-2 Чед согласился выйти на связь и ответить на часто задаваемые вопросы, которые стали поступать от СМИ.