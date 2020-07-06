4,5 млн зрителей побывали на рейв-пати Шуры Би-2

Дебютное онлайн-шоу проекта стало самым высокотехнологичным из всех когда-либо проходивших онлайн-концертов. Сценографией занималась Лиза Би Два - основатель компании «Всегда красиво», а режиссером шоу выступил Михаил Виноградов.

В концерте приняли участие Шура Би-2, Леонид Агутин, Юрий Усачев, Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Антон Севидов (Tesla Boy), Лева Би-2, Сабрина, Андрей Звонков (Би-2, Теория струн) – гитара, Дмитрий Ашман (ex. Браво) – бас, Алексей Максимов – бас.



Участники концерта

Прямую трансляцию посмотрели 4 500 000 зрителей.

Задуманное как рейв-пати шоу прошло в большом ангаре, где была построена сцена и декорации. Сцена находилась в центре зала, так что у артистов не было возможности скрыться за кулисы или повернуться спиной к зрителю. Впервые в истории популярных жанров музыканты играли и пели, стоя лицом друг к другу.

«Специально для нашего шоу был изготовлен круглый планшет сцены. Это создает эффект присутствия зрителя прямо на сцене, позволяет ему ощутить себя участником шоу. Выбирая ангар как площадку, мы стремились показать всю техническую изнанку представления, – говорит Лиза Би ДВА, чья компания «Всегда красиво» создавала оформление сцены и декораций. – Мы использовали специальную проекционную ткань и оборудование, круговую ферму на управляемой лебедке, стробоскопы и генераторы тумана. Конечно, у нас были и генераторы бесперебойного питания - на случай отключения электроэнергии».

Сразу после выступления артисты собрались, чтобы ответить в эфире на вопросы, которые во время концерта оставляли зрители в соцсетях.

Шура Би-2: «С составом нам очень повезло. В записи дебютного альбома участвовали Лиза Монеточка, Диана Арбенина, Manizha. В песне «No Order» поет Ace MarCano, рэпер из Нью-Йорка, Фил Стэнсил из группы Midnight Faces. А на барабанах в коде играет Чэд Ченнинг – первый барабанщик группы Nirvana».

«Я считаю, ребята просто гении, что обратились к этому жанру и создали такой проект. Это музыка трансатмосферная, в ней особенные средства музыкальной и художественной выразительности. Смотрите, какая сегодня была красота», – отозвался о проекте Леонид Агутин.

Ведущий Александр Анатольевич отметил: «Такое ощущение, что я побывал на нескольких концертах, потому что участники многих коллективов собрались сегодня здесь. Очень насыщенная программа, соединение разных жанров, где каждый привносит свою равную долю».