Музыканты «Би-2» провели ночь в тайской тюрьме

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в управлении полиции Пхукета.

Отмечается, что туристическая полиция задержала музыкантов в ходе рейда по проверке документов после концерта.

«У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде официальных разрешений на работу», — заявил источник.

Отмечается, что семь участников группы провели ночь в камере в районном отделении полиции. После этого их освободили до заседания суда, которое пройдёт 26 января.

По словам источника, им грозит депортация из Таиланда и запрет на въезд в страну в течение нескольких лет.

Ранее представитель туристической полиции в Таиланде подтвердил RT задержание Егора Бортника (Лёвы Би-2). По его словам, всего задержали семь человек.