«Нечетный воин» запустил «Титаник»

Песня авторства Михаила Карасева должна войти в шестой альбом «Нечетного воина». Параллельно представлен клип «Титаник» режиссера Татьяны Ивановой, где в ретро-стиле показано утро лидера «Нечетного воина» Шуры Би-2, который бреется, жарит себе яичницу, слушает винил и сжигает рукописи.
«Новый альбом сайд-проекта «Нечетный воин 6» увидит свет в конце года. А первый сингл «Титаник» — out now! Клип сделан в стилистике итальянского неореализма и снят режиссером Татьяной Ивановой в Лос Анджелесе, а музыка — это отсылка к замечательному композитору Нино Рота. Участники трека: вокал — Шура Би-2, Варя Демидова — back-вокал, на контрабасе играет Антон Давидянц, Глеб Колядин сыграл на пианино и сделал аранжировку, а Борис Лифшиц сыграл на барабанах», - сообщили музыканты в соцсетях.
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