«Нечетный воин» запустил «Титаник»

Гитарист играл в коллективе с 2006 года, а первой его работой в этом качестве стал альбом «Молоко...

Гитарист играл в коллективе с 2006 года, а первой его работой в этом качестве стал альбом «Молоко...

Группу «Би-2» покинул один из ее участников гитарист Андрей Звонков.

Группу «Би-2» покинул один из ее участников гитарист Андрей Звонков.

В альбом вошли 10 старых песен группы, которые музыканты подвергли бережной реконструкции. 90%...

В альбом вошли 10 старых песен группы, которые музыканты подвергли бережной реконструкции. 90%...

Группа «Би-2» выпустила сборник «All the Best, vol. 1» из лучших и несколько переаранжированных...

Группа «Би-2» выпустила сборник «All the Best, vol. 1» из лучших и несколько переаранжированных...

Музыкантов из группы Би-2 могут депортировать в РФ уже в самое ближайшее время.