«Би-2» выпустили новый альбом «Аллилуйя»

Новый альбом «Би-2» - «Аллилуйя» стал порталом между двумя мирами — эпохой пандемии COVID-19 и переломным для всего человечества 2022 годом. Первый сингл «Пекло» вышел в самом начале пандемии и был проникнут предчувствием глобальных изменений, которые ещё предстояло пережить. Выпуская одну за другой песни из будущего альбома, «Би-2» транслировали тревогу, охватившую музыкантов и их слушателей, и пришли в итоге к пророческому гимну «Я никому не верю», герой которого живёт посреди «горящего мира без запасных аэродромов». Песня «Колыбельная», посвящённая памяти благотворителя и друга группы Алёны Мешковой, вышла в период, когда на фоне геополитических потрясений самая популярная стадионная группа страны прочувствовала эти потрясения буквально на себе.

Альбом «Аллилуйя» — квинтэссенция фирменного стиля «Би-2». Это мелодичный гитарно-синтезаторный рок с элементами постпанка, готики, индастриала и госпела. «Аллилуйя» состоит из 10 треков, в которых, наряду с ощущением скорби и страхом неизвестности, невозможно не проникнуться стремлением музыкантов сохранить верность своим идеалам. Любовь. Достоинство. Свобода. То, что держит на плаву в турбулентном мире, оказавшемся на самом краю катастрофы. «Делай то, что должен делать, смело, потому что веришь» — эти слова из заглавной песни альбома вселяют уверенность, и прежде всего — уверенность в своих собственных силах. «Мы будем жить с тобой, мы не сломаемся» — строчка из финального трека «Личное пространство», полного любви и светлой надежды.

Ещё 5 бонус-треков представляют собой традиционное для альбомов «Би-2» пространство экспериментов — кавер-версий, дуэтов с друзьями группы и переосмысленных собственных произведений. В бонусную часть альбома вошли дуэты с группой «Моя Мишель», Лизой Громовой и Марией Чайковской. В записи песни «Падал свет» принял участие гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. Глеб Колядин из группы iamthemorning сделал для этой песни аранжировку и записал для неё партию клавишных.

Работа над альбомом «Аллилуйя» проходила в студии «FlySound/Би-2» под руководством саунд-инженера Сергея Большакова. Сведением занимался лондонский продюсер, многолетний партнёр Би-2 Эдриан Бушби, в арсенале которого среди прочего – Grammy за работу с Foo Fighters и Muse. За мастеринг отвечал восьмикратный номинант Grammy и постоянный партнёр Доктора Дре Брайан Big Bass Гарднер.