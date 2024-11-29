Шура Би-2 спел об одиночестве в «Где ты был, спросила птица»

Клип с элементами анимации был снят Шурой Би-2 в Риге осенью этого года. Автором песни стал, как обычно, дядя Шуры - Михаил Карасёв.

«Трек рождался между Израилем и Москвой, это своего рода ребус, попытка передать состояние человека, его поиск самоопределения через внешние события и осознание своего одиночества», - говорит Шура.

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Шура Би-2

Композиция войдет в новый, шестой по счету, альбом «Нечётного воина», дата релиза которого пока не объявлена. Первый сингл из него «Титаник» был выпущен в сентябре.