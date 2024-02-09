«Би-2» перезаписали десять лучших своих песен

В альбом вошли 10 старых песен группы, которые музыканты подвергли бережной реконструкции. 90% инструментальных партий переписывались заново, но в рамках тех аранжировок, которые были изначально.

«Для этого релиза мы перезаписали 90% музыкальных партий каждой песни, при этом сохранив оригинальные аранжировки — получился не просто ремастеринг, а полноценная реконструкция каждого трека. Для ранних песен мы также записали новые вокальные партии, поскольку оригинальные студийные записи оказались утрачены. В итоге песни в альбоме звучат в точности так, как мы их сейчас играем на концертах, — и какими мы бы хотели слышать эти треки, если бы записывали их в 2024 году», - говорят музыканты.

Вошедшие в альбом песни «Революция», «Сколькие улицы» (дуэт с Brainstorm), «Зажигать», «Молитва» и др. звучат теперь максимально приближенно к нынешнему концертному саунду «Би-2».

Выпускающий лейбл — М2.