Канал «Источник Звука» ставит на качество живого концерта

Проект стартовал 4 ноября на Youtube–канале «Источник Звука». Премьера шоу состоялась с участием Ольги Серябкиной, следующим артистом стал звезда инди-музыки Сергей Сироткин, а также вышла серия с электронным роком от группы Куртки Кобейна, которая является авторским проектом Шуры Би2. Релиз выпусков «Источника Звука» проходит раз в месяц, а имена следующих гостей держатся в секрете.

Концертная площадка, напоминающая стильную и уютную гостиную, становится важной частью концерта – съемки проходят в камерной локации, передающей теплую волну живой музыки. Во время каждого выпуска музыкант исполняет четыре песни на свой выбор, оригинальные аранжировки которых создавались специально для этого проекта.

«Источник Звука» раскрывает природу музыки. В отличие от большинства концертов в подобном формате, при записи музыкантов в проекте используются специальные «ленточные», «мягкие» микрофоны, позволяющие в широком динамическом диапазоне зафиксировать все тончайшие эмоциональные нюансы исполнения и добиваться максимально теплого и естественного звучания.



Ольга Серябкина

«При записи живого исполнения мы стремимся максимально сохранить эмоциональную теплоту музыкантов. Это позволяет нам бережно донести до зрителей и слушателей каждый оттенок тембра и естественную красоту гармоник. Главная задача – передать дыхание, энергию и замысел исполнителя», — рассказал Дмитрий Ланской, саунд-продюсер проекта.

«Мы нащупали баланс между речью и вокалом в монологе артиста. Песня ведь тоже разговор со зрителем», — сообщил Роман Поляков, автор идеи и режиссер проекта. Он также отметил: «Сейчас формат «зашли в гости без предупреждения» является трендом – именно такого эффекта присутствия мы старались добиться от локации и от органики артиста в ней».

«Существует не так много шоу, где артист разговаривает с аудиторией с помощью безукоризненного звука, а не отвечает на довольно стандартные вопросы. Учитывая, что песни я делаю сама, «Источник Звука» стал для меня особенным проектом, где я могу петь и говорить о себе исключительно через творчество», – добавила Ольга Серябкина, первый гость проекта «Источник Звука».