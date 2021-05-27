«Куртки Кобейна» объявили конкурс каверов

«Куртки Кобейна» – уникальный проект, в котором создатель и продюсер Шура Би-2 собрал известных музыкантов со всего мира. В работе над первым альбомом проекта принял участие звездный состав: Ренарс Кауперс (Brainstorm), Чэд Ченнинг (барабанщик первого состава Nirvana), Би-2, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Manizha, Антон Севидов (Tesla Boy), Юрий Усачёв (ex. Гости из будущего), Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Анна Чиповская, группа Midnight faces, Монеточка, Андрей Звонков, Дэвид Браун (Brazzaville), Дмитрий Ашман, Алексей Максимов и певица Сабрина.
«Теперь у абсолютно каждого есть уникальный шанс – стать следующим артистом в этом списке. Достаточно создать свою версию одной из 4 предложенных песен группы "Куртки Кобейна". Придумай, перепой или станцуй свою версию одного из треков», – призывает Шура Би-2.
Подробные условия по ссылке https://beacons.page/kurtkikobeina
Вместе с Шурой Би-2 в состав жюри вошли генеральный продюсер RU TV Михаил Богомолов, музыканты Антон Севидов и Дмитрий Ашман, а также программный директор DFM Михаил Кортиков. Главный приз конкурса – 100 тысяч рублей.
Победителей объявят 4 июня в прямом эфире на телеканале RU TV.
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