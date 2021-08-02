Дом детства Курта Кобейна станет музеем

Ожидается, что скромный дом площадью 140 квадратных метров, в котором вырос покойный рокер, теперь считается исторически значимым, станет экспонатом.

Поклонники смогут отправиться в прошлое, чтобы увидеть дом, в котором выросла культовая рок-звезда, и открыть для себя дом в том виде, в каком он был оставлен, когда он там жил.

Кобейн жил в полутораэтажном доме в Абердине с 1968 по 1984 год.

Ли Бэкон, который в настоящее время владеет домом, рассказал Rolling Stone, что его планы по воссозданию дома и возвращению его в первозданное винтажное состояние «выполнены на 90-95%».



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Правила зонирования микрорайона не позволят резиденции стать постоянным музеем, но Бэкон изучает способы открыть дом этой весной для периодических частных экскурсий.

«Наша цель - сделать дом данью уважения молодости и карьере Курта, с музейными деталями, - сказал он. - В следующей главе мы расскажем, как этого добиться».

Бэкон и его жена Даниэль купили дом у семьи Кобейнов в 2018 году за 225000 долларов.



Музыкальная комната Курта Кобейна

Сестра Кобейна, Ким Кобейн, также принимает участие в экспозиции выставки.

«Мне нравится участвовать и вносить свой вклад. Я очень рада и поддерживаю, что Ли и Дэни взялись за дело три года назад», - добавила она.

Также в работе находится мемориальная доска для фасада дома, что, по мнению Бэкон, будет особенно важно, поскольку время уходит все дальше от вершины славы Nirvana и смерти Кобейна в 1994 году.

«Мы должны написать это для кого-то в будущем, через 20 лет, кто захочет узнать о Курте, - говорит Бэкон. - Мы хотим, чтобы это было для тех, кто не знает, кем он был и какой вклад внес».

Кобейн, который был женат на Кортни Лав, покончил жизнь самоубийством 5 апреля 1994 года. В то время в его теле также были обнаружены высокая концентрация героина и следы диазепама.