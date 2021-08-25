Мальчик с обложки Nirvana «Nevermind» судится с группой

На фото изображен трехмесячный ребенок, плывущий за долларовой купюрой голым под водой. Согласно распространенной истории, Элден был сыном друга фотографа альбома Кирка Уэддла. Согласно опросам, большинство людей интерпретируют изображение как не сексуализированное, однако в иске Элдена, который он подал в Центральный окружной суд Калифорнии, он описывает его как «сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях».



Nirvana «Nevermind»

Ответчиками по иску названы Дэйв Грол, Крис Новоселич, а также управляющие поместья Курта Кобейна, продюсерские компании и фотограф Кирк Уэддл, с каждого из которых истец требует денежную компенсацию по $150 тысяч.

«Личность и официальное имя Спенсера навсегда связаны с сексуальной эксплуатацией в коммерческих целях, которую он испытал в несовершеннолетнем возрасте и которая продолжается в настоящее время. Ни Спенсер, ни его законные опекуны никогда не подписывали разрешения на использование его фотографии», - говорится в иске.



Спенсер Элден позирует с обложкой «Nevermind»

Примечательно то, что несколькими годами ранее истец активно участвовал в рекламных кампаниях, посвященных 25-летию альбома. В частности, он повторил свой детский снимок в бассейне в 2016 году, а также гордо позировал с пластинкой «Nevermind» в своем Instagram. В связи с этим иск в суд вызвал неоднозначную реакцию в сети, многие комментаторы предположили, что Спенсер Элден лишился работы на фоне пандемии, и теперь ему нужны деньги.