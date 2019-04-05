Менеджер Nirvana Дэнни Голдберг: Слухи об убийстве Кобейна - нелепица!

В интервью The Independent Голдберг, который руководил группой в Сиэтле в период с 1990 по 1994 год, описал растущее беспорядочное поведение Кобейна в преддверии его возможной смерти от самоубийства.



Kurt Cobain. Фото: Frank Micelotta/Getty Images

Когда вскоре после смерти Кобейна начали появляться «теории заговора», Гольдберг сказал, что считает их «нелепыми».

Он добавил: «Курт покончил с собой. Я видел его неделей раньше, он был в депрессии. Он пытался покончить с собой шесть недель назад, он много говорил и писал о самоубийстве, он принимал наркотики, у него был пистолет. Почему люди размышляют об этом? Трагедия утраты настолько велика, что люди ищут другие объяснения. Я не думаю, что в этом есть какая-то правда».

Описывая время перед смертью Кобейна, Голдберг рассказал, что он был одним из девяти других людей, которые пытались помочь после того, как жена Кобейна, Кортни Лав, попыталась спасти Кобейна после более ранней попытки самоубийства.

«Он был в плохом состоянии, - вспоминает Гольберг. - Основное воспоминание, которое у меня возникает, - это чувство дерьма от того, как тяжело мне было дозвониться до него, и как глубоко он был в депрессии. Это была не очень хорошая ситуация с точки зрения общения с ним лично, потому что там было так много других людей, и я уверен, что он чувствовал себя в осаде в своем собственном доме. Но Кортни была напугана. Она видела, что он переживает очень тяжелые времена, и думала, что, возможно, другие люди, разговаривающие с ним, смогут ему помочь».



Nirvana, за сценой во Франкфурте, Германия, 12 ноября 1991. Слева направо: барабанщик Dave Grohl, певец и гитарист Kurt Cobain (1967 – 1994) и басист Krist Novoselic

Гольдберг также рассказал, что перед смертью Кобейн спросил его, может ли он начать карьеру за рамками Nirvana. Голдберг также утверждает, что Кобейн договорился о записи с Майклом Стайпом из REM.

«Я думаю, что он нашел бы разные способы самовыражения, иногда в группе, а иногда нет», - сказал Голдберг.

На этой неделе Голдберг выпустил книгу «Служа слуге: вспоминая Курта Кобейна» - книгу, рассказывающую о его воспоминаниях о фронтмене, интервью с Кортни Лав, басистом Nirvana Кристом Новоселичем и другими членами семьи и друзьями Кобейна, а также файлы, которые ранее были недоступны для общественности.

Между тем, на следующей неделе впервые выйдет «Live At The Paramount» Nirvana на виниле. Знаменитый концерт, который состоялся в 1991 году, ранее выходил на DVD и Blu-ray, приуроченный к празднованию 20-летия «Nevermind» в 2011 году.

Теперь «Live At The Paramount» выйдет 12 апреля в виде двойной пластинки.