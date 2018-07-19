Выставка «Взрослеющий Курт Кобейн» открылась в Ирландии

Экспозиция "Взрослеющий Курт Кобейн" отдает дань уважения ирландским корням гранж-музыканта, сообщил телеканал RTE.

"Я думаю, выставка демонстрирует то, каким человеком он действительно был до того, как стал знаменитым", - подчеркнула мать певца Уэнди О' Коннор. На ее открытии присутствовали также сестра музыканта Ким Кобейн и его дочь Фрэнсис Бин Кобейн. По словам сестры, Курт был "как ребенок: непосредственным и милым".



Курт Кобейн

Посетителям представлены детские фотографии, рисунки, предметы одежды, написанные его рукой тексты песен и даже автомобиль, передает ТАСС. Среди раритетов - зеленый в полоску свитер, в котором певец появился в клипе к песне Smells Like Teen Spirit, а также награда MTV Video Music Awards в категории "Лучшее альтернативное видео". Ранее на обозрение публики эти экспонаты не выставлялись.

В 1994 году в возрасте 27 лет Кобейн покончил жизнь самоубийством. Он страдал от наркозависимости и проблем с психикой. На момент трагедии его дочери еще не было и двух лет. "Он неотъемлемая часть моей жизни", - сказала Фрэнсис Бин.

Выставка продлится до 30 сентября.