Группа Nirvana выиграла суд по делу об обложке альбома Nevermind

Об этом сообщила в воскресенье газета New York Post. По ее информации, суд счел, что 31-летний Спенсер слишком поздно оформил исковую жалобу на изображение на обложке альбома группы Nevermind. Судья в третий раз отозвал иск Спенсера Элдена, теперь без возможности подать исковое заявление повторно.



Спенсер Элден и обложка Nevermind

На обложке альбома, вышедшего в 1991 году, помещена фотография младенца, плывущего под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке. Этим младенцем был Спенсер, которого снимали в возрасте четырех месяцев. Истец подал иск в Лос-Анджелесе 23 августа.







Кроме музыкантов Nirvana в список ответчиков по иску Элдена входили фотограф обложки альбома Кирк Веддл и дизайнер Роберт Фишер, лейблы Universal Music и Geffen Records, ответственные за выпуск альбома, а также барабанщик Nirvana с 1988 по 1990 год Чад Ченнинг. Нанесенный моральный ущерб Элден оценил в 150 тысяч долларов (больше 11 миллионов рублей) с каждого ответчика плюс покрытие расходов на адвоката и работу присяжных.

Мужчина еще может подать апелляцию на это решение, но обратиться в суд повторно с аналогичным исковым заявлением уже не сможет.

Группа Nirvana была основана Куртом Кобейном и бас-гитаристом Кристом Новоселичем в 1987 году в Абердине (штат Вашингтон). Группа выпустила три студийных альбома, став одним из самых ярких представителей альтернативной сцены Сиэтла и стиля гранж.