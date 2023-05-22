Разбитую гитару Курта Кобейна продали за 600 тысяч долларов

Это почти в десять раз выше ее изначальной стоимости – до торгов инструмент оценивали в 60 тысяч долларов.



Гитара Курта Кобейна

Столь высокая цена гитары объясняется не только именем Курта Кобейна. На инструменте есть автографы всех трех участников Nirvana: самого Кобейна, басиста Криста Новоселича и барабанщика Дэйва Грола. Более того, в своем автографе Курт Кобейн обратился к другому легендарному музыканту – Марку Ланегану из Screaming Trees:

«Привет, Марк! С любовью, твой товарищ Курт Кобейн, подзабытая рок-звезда».

Когда точно Курт Кобейн разбил гитару, непонятно – известно лишь, что это произошло во время эры Nevermind – вскоре после выхода альбома «Nevermind» (1991). После инцидента с «разбиванием» инструмент собрали заново, однако для музицирования он больше не подходит – теперь он служит лишь в качестве памятного сувенира.

На том же аукционе Julien’s с молотка ушел еще один лот, связанный с Nirvana. Им стал сетлист концерта группы, состоявшегося 17 апреля 1991 года в гостинице OK Hotel, расположенной в Сиэтле, родине коллектива. Его приобрели за 50 тысяч долларов, хотя изначально аукционный дом планировал выручить за сетлист всего 4 тысячи.