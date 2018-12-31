Nirvana подает в суд на Марка Джейкобса

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на NME, предметом спора стал желтый смайлик, появившийся на одной из футболок Marc Jacobs в коллекции, посвященной гранжу и вдохновленной покойным лидером Nirvana Куртом Кобейном гранж-культуре.



Предметом спора стал желтый смайлик, появившийся на одной из футболок Marc Jacobs

Впервые похожий смайлик появился на флаере, выпущенном к презентации альбома Nevermind в 1991 году.

Пока в компании Marc Jacobs никак не прокомментировали конфликт. Известно, что в 2017 году для рекламы Marc Jacobs снималась дочь Курта Кобейна Фрэнсис Бин, однако позже она дала понять, что пожалела об этом.