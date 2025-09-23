Неопубликованное видео концерта Nirvana выставили на аукцион

На видео запечатлено дикое выступление гранж-иконы 17 февраля 1990 года в клубе Iguanas в Тихуане, Мексика, — нетронутый, неотфильтрованный взгляд на Nirvana до Nevermind, когда группа всё ещё гастролирует в поддержку дебютного альбома Bleach.



Курт Кобейн

Эта 45-минутная мастер-кассета, нетронутая 35 лет, полностью защищена авторскими правами США, что делает её редкой возможностью для коллекционеров приобрести этот кусочек музыкальной истории.

Видео, стоимость которого оценивается от 100 000 до 150 000 долларов, содержит 13 зажигательных треков, включая «About a Girl», «Negative Creep» и «Blew». Покойный ныне фронтмен Курт Кобейн, одетый в фирменную фланелевую рубашку, семь раз ныряет в толпу и крушит две гитары в неистовстве дисторшна и пота.

Взаимодействие Кобейна с толпой минимально, но запоминается. Он начинает с тихого «gracias», заканчивает простым «goodnight» и позволяет музыке сделать все остальное. В начале он играет на своем Epiphone ET270 — позже знаменитом разбитом в Нью-Йорке — прежде чем переключиться на самодельный розовый Mustang, который разделяет ту же участь всего через десять минут. К 34-й минуте он орудует Gibson SG 1970-х годов, только чтобы уничтожить его вживую на сцене десять минут спустя.

Кадры даже меняют цвет на черно-белый во время Stain, добавляя сюрреалистический слой к и без того суровой эстетике. В какой-то момент на сцену поднимается фанат, заблудившийся в моменте, но тут же охранники швыряют его обратно в толпу.

Пиратские записи этого шоу годами тизерили, но впервые полная версия видео и аудио с правом собственности доступна для покупки.