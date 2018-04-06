Дочь Курта Кобейна записала песню в годовщину смерти отца

Молодая исполнительница приурочила видео к годовщине смерти отца, который умер 5 апреля 1994 года.

«Кажется, я видела тебя, когда была маленькой. Я думаю, что нашла тебя, Иисус висит на твоем месте на кресте», — поет она. Фрэнсис Кобейн исполняет песню а капелла.

«Я не могу играть на гитаре с длинными ногтями», - пояснила Кобейн.

В комментариях к посту Кобейн подчеркнула, что хотела бы сыграть свою песню на гитаре, но не может сделать этого из-за маникюра. «Мне кажется, я видела тебя, когда была маленькой. Мне кажется, я нашла тебя», — поется в композиции.

Фрэнсис Бин Кобейн родилась 18 августа 1992 года. Она видела своего отца живым, когда ей был 1 год и 8 месяцев — 1 апреля 1994 года, тогда она навещала его в реабилитационном центре «Exodus Recovery Center».