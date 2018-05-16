Дочь Курта Кобейна не смогла отсудить гитару отца

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Гитара, на которой лидер Nirvana Курт Кобейн играл во время записи концерта MTV Unplugged, покинула семью покойного музыканта.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на NME, дочери Кобейна Фрэнсис Бин пришлось отдать инструмент своему бывшему мужу Исайе Сильве в рамках соглашения о разводе.

Курт Кобейн
Курт Кобейн

Молодые люди поженились в июне 2014 года и подали на развод в марте 2016. Гитара сразу стала предметом спора расставшихся супругов, поскольку Сильва утверждал, что эта вещь — подарок, который сделала ему Кобейн, и не может быть отчуждена.

Фрэнсис Бин попыталась оспорить права Исайи на гитару в суде, однако судья решил конфликт в пользу мужчины.

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