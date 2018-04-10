Почерки Боуи, Кобейна и Леннона стали основой шрифтов

Дизайнеры Николя Дамьен и Жюльен Санс запустили проект под названием Songwriters Fonts. Авторы изучили записи дневников, личные письма и даже предсмертную записку Кобейна и на основе почерков пяти культовых музыкантов XX века разработали шрифты, сообщает РБК со ссылкой на Designboom. На создание литер дизайнеров вдохновило творчество Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Леонарда Коэна, Джона Леннона и Сержа Генсбура.

Николя Дамьен и Жюльен Санс придумали проект не ради прибыли. Скачать шрифты можно бесплатно. Дизайнеры признались, что преследовали другую цель. «Проект Songwriters Fonts был создан, чтобы вдохновить молодых исполнителей. Почерки известных музыкантов, которые видишь перед глазами, могут повлиять на воображение и дать почувствовать себя Боуи, Кобейном, Коэном, Генсбуром или Ленноном», — отметили Дамьен и Санс.