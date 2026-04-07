Владимир Кристовский: Безумно приятно, что дети интересуются музыкой Uma2rman!

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский с детьми стал гостем шоу «Развивайка» на Детском радио, где вместе с юными артистами радиостанции Даниэлем Давтяном и Миланой Учайкиной вживую исполнил песню «Звезды». Кавер вошел во вторую часть трибьют-альбома Uma2rman «Звезды считают нас», вышедшей 3 апреля на всех цифровых платформах. Напомним, что идея трибьюта родилась еще к 20-летию группы.

«Это некая референсная точка. Хотелось сделать что-то масштабное».



/ Владимир Кристовский с детьми в студии Детского радио

В первой части приняли участие Баста, Дима Билан, Мари Краймбрери, группа «Ленинград», во второй – Леонид Агутин, Zivert и другие. Артисты сами выбирали песни.

«У нас все песни в доступе. Бывало, выбирали достаточно непопулярные, малоизвестные – и мы всегда радуемся, когда люди знают то, что не широко известно. Это всегда приятно, мне кажется, для музыканта, когда другие артисты, музыканты откликаются и делают вот такие коллаборации совместные. Это всегда объединяет».

О том, как выбор пал именно на «Звезды», Даниэль Давтян рассказал в эфире Детского радио: «Нам для начала ее предложили, включили, она нам понравилась, и мы с Миланой решили, что надо спеть, потому что песня классная».



Владимир Кристовский с юными артистами Даниэлем Давтяным и Миланой Учайкиной

Владимир Кристовский прокомментировал этот выбор.

«Мне безумно приятно, что дети интересуются музыкой Uma2rman. Почему им нравятся такие философские песни? Не знаю, но мне это очень приятно».

Разговор в студии зашел о музыкальном образовании. Ведущая спросила, должны ли артисты уметь играть на инструментах. Владимир Кристовский ответил, что это удобно, но не обязательно.

«Ну, это удобно, когда ты умеешь играть, ты можешь себе подыграть, где-то спеть. Но на самом деле они не должны, они могут просто петь, и таких примеров, по-моему, очень много. Просто люди умеют хорошо петь, и там есть аккомпаниаторы или оркестры, с которыми они поют».

А на вопрос о суевериях музыкант признался, что совершенно не верит в приметы.

«Не-не-не, я вообще не суеверный, мне все равно. Упал микрофон – мне все равно».

К слову, Кристовский пришел на передачу с детьми – дочкой Теей и сыном Федором. В день эфира Тее исполнилось шесть лет. Именинница рассказала, что ее желание сбылось: утром она получила «Барби-монополию» и кукол «даже больше, чем хотела». А девятилетний Федор поделился планами на будущую профессию, как оказалось, она не связана с музыкой. Он мечтает стать химиком, робототехником, программистом или инженером. «У меня миллиард идей, – заметил он. – Мне нравится всякую такую технику создавать».

Сам Кристовский на вопрос о мечтах ответил планетарно.

«Хотим покорить весь мир, чтобы в каждом уголке земного шара слышалась музыка Uma2rman».

Выход второй части трибьюта совпал с красивой датой. Группе Uma2rman исполняется 22 года. В апреле пройдут стадионные концерты: 9 апреля в Екатеринбурге, 18 апреля в Санкт-Петербурге, 22 апреля в Казани, 25 апреля в Москве.