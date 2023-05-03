Uma2rman выпустил кавер «Любимый город»

«Любимый город» — популярная песня советского композитора Никиты Богословского на стихи поэта Евгения Долматовского в исполнении Марка Бернеса, написанная в 1939 году для кинофильма «Истребители». 29 ноября 1939 года фильм «Истребители» вышел на экраны, и вскоре вся страна буквально влюбилась в бернесовского героя. 7 марта 1940 года Марк Бернес записал песню на пластинку, и через год её уже пели повсюду.

«Приближается один из самых важных праздников – День Победы, и мы подготовили для вас особый подарок – записали кавер на песню «Любимый город». Впервые прозвучавшая в фильме «Истребители» в исполнении Марка Бернеса, она навсегда стала лучшим признанием в любви к родному городу.Мы постарались передать это нежное и трепетное отношение, а ещё – вложили что-то своё, чтобы сделать песню максимально близкой для каждого».



Уматурман

Ранее Тилль Линдеманн представил клип на свой кавер на советскую песню «Любимый город». Видео оркестровую версию композиции сняли в Эрмитаже.