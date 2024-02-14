«Ребята, как вы круто сделали!» – Uma2rman раскрыли реакцию Газманова на кавер

Трек появился на цифровых площадках 2 февраля, но отрывок кавера, выложенный в соцсети, разлетелся еще раньше. Никакой специальной рекламы не было, рассказали лидеры Uma2rman ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

«Для меня эта история началась еще в юности, – признался Владимир. – Я под эту песню романтически мечтал о светлом будущем. Поэтому, когда Олег предложил сыграть какую-нибудь из его песен на фестивале «Таврида» (у него был тогда юбилей), я сказал: «Только вот эту песню хочу!» Мы ее сделали с любовью, получилась классная песня, которая сразу разлетелась. Во-первых, это Газманов талантище, во-вторых, мы спели ее чуть необычно, с лирическими отступлениями».



Песня «Дождись» всегда нравилась Владимиру Кристовскому

Музыканты устроили живую премьеру трека «Дождись» в студии «Авторадио» и заявили, что теперь в репертуар Uma2rman вошел новый хит. Олегу Газманову, отметили Кристовские, их версия понравилась, он дал добро.

«Ему так понравилось, он сказал: «Ребята, как круто вы сделали! Я вам ее дарю, пойте, я буду рад», – сообщил Владимир.



Газманову кавер понравился, говорит Сергей Кристовский

В прямом эфире прозвучали и давно известные хиты группы, которая в прошлом году отметила 20-летие. После песни «Звезды» Сергей и Владимир Кристовские вспомнили съемки клипа к этому треку, в которых участвовал космонавт Сергей Корсаков на МКС. За коллаборацию группа получила премию RU.TV. Еще одна музыкальная награда к юбилею – премия «Виктория» в номинации «Поп-группа года» по итогам 2022 года.

«Наконец-то признали наш талант в поп-жанре, – пошутил Владимир Кристовский. – 20 лет считались рок-группой, но не с той буквы нас называли».



ТЕКСТ

Голоса братьев Кристовских прозвучали не в одном популярном фильме. Саундтрек к сериалу «Папины дочки» музыканты также спели вживую на «Авторадио».

«Мы рады, что «Папины дочки» снова на экранах и еще одно поколение детей знает наши голоса», – заявили Кристовские.

Сергей и Владимир – тоже многодетные отцы. У братьев-музыкантов 12 детей на двоих.