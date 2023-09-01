Uma2rman сыграла премьеру «Коромысловой башни» и ответила на вопросы

Музыканты начали с «Ты ушла» из старенького альбома «1825» (2009), и это сочетание гулких барабанов, зыбкого баса и упругих духовых (сакс и тромбон) — это то, что я обожаю. Тот шансон, к которому сдвинулись с годами музыканты Uma2rman, - он какой-то обаятельный. Ну то есть он не вызывает отрицательных эмоций, тут слышишь какие-то латиноамериканские отсылки. Да и необязательная про-битловская песня «Этот день настал» из 2021 года, напомнившая про группу «Старый приятель», сгинувшую в эпидемию коронавируса, и даже совсем новая фолк-роковая «Коромыслова башня», - тоже.

«Песня основана на реальных исторических событиях. Когда-то около 500 лет назад недалеко от нашего родного города Нижнего Новгорода проходило войско кочевников, которые решили разграбить город. И послали разведотряд узнать, могут ли они это сделать. Разведотряд ночью подкрался к городу, спрятался в растительности. Девушка, вышедшая утром с коромыслом для воды, наткнулась на них. Что было дальше, мы рассказываем в песне. В честь подвига этой девушки одну из башен Нижегородского Кремля назвали Коромыслова башня».

Ведущие Рич и Александр Ф. Скляр спросили самый, наверное, часто задаваемый вопрос братьям Кристовским: «Друг другу вы не надоели за столько лет?». Ох, я бы тоже не удержался…

«Мы стараемся редко видеться, только на работе. Встречаемся редко. Дома — по дням рождения. Ну как редко, у нас работа частая, через день. Некоторые нас спрашивают, вместе ли мы живем!», - сказал Владимир Кристовский.

«Репетирует только тот, кто играть не умеет. Мы иногда собираемся, когда новые песни выходят», - дополнил его Сергей.



Uma2rman

Выяснилось, что музыканты сейчас живут в Подмосковье порознь, конечно.

Фанковая «В городе лето», баллада «Поговори со мной», все эти «Звезды» с поющими гилморовскими гитарами Юрия Терлецкого, приджазованная «Скажи» - все звучит гладко и мило. И с отличным звуком для телеэфира, кстати. Недаром в группе два звукача, как они признались, - один для зала, другой для сцены. Уважуха.

«Самое сложное за эти 20 лет — победить рутину. Первые 10 лет — кураж, ты как в салюте, мелькают города… Потом это превращается в обыденность, рутину, и потом тебе становится это просто неинтересно. В этот момент очень важно взять себя в руки и начать как будто все заново. Снова строить коллектив, чего не хватает, как можно двинуться вперед. Чтобы стало интересно самим и чтобы стало интересно публике. Так и произошло лет 10 назад примерно. Рыба гниет с головы, поэтому начинаешь с себя, а остальные подтягиваются», - рассказал Владимир Кристовский.

В разговоре выяснилось, что основная часть доходов группы — заказные концерты. И для корпоративов есть акустический состав из четверых, а вместо барабанов — кахон.



Uma2rman

Дальше хиты. Не обошлось без непременных «Прасковьи» (поют ее на три голоса, но почему-то в унисон), «Кажется» с опять же бесконечно красивой гитарой, «Ума Турман» снова с гилморовской гитарой (да что же это такое!) и вокальной помощью зала.

«Последний наш альбом «Не нашего мира» 2018 года родился из песен, написанных мною еще до Uma2rman. Там есть песня «Любимый город» про Нижний, и есть песни потяжелее. «Заметно, что они отличаются по стихам и по музыке. Я подумал, что с ними надо что-то сделать. И мы попросили Пашку Шевчука, руководителя группы «Моя Мишель», очень хорошего автора песен, аранжировщика, саунд-продюсера. И мы сделали коллаборацию, чтобы он записал эти песни как-то более современно. Получился необычный альбом, и назвали мы его «Не нашего мира», потому что наша группа так называлась», - рассказал Владимир Кристовский.

Завершили «Папиными дочками». Да, у Uma2rman не нашлось песен для тревожной аудитории, но они под это и не заточены. А счастливые песни нужны всем. Кажется, это был лучший выпуск «Соли» пока.

Гуру КЕН