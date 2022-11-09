Uma2rman: Для клипа «Звезды» гитару доставили в космос!

В рамках подготовки к большому сольному концерту и 20-летнему юбилею группы участники Uma2rman устроили живой концерт в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», в ходе которого поделились подробностями съемок космического клипа на песню «Звезды».



Братья Кристовские

Съемки проходили на МКС, и непосредственное участие в них принимал летчик-космонавт Сергей Корсаков. Космонавт лично прокомментировал свой вклад в музыкальный проект, заглянув в студию шоу «Мурзилки Live» по видеосвязи.

«Идея возникла у нас, наверное, одновременно. Мне в космосе захотелось сделать что-то музыкальное, а Uma2rman хотелось сделать что-то космическое. Мне нравилась группа Uma2rman, ребятам нравились космонавты, у которых есть электрогитара, так мы нашли друг друга, а остальное было делом техники. У менеджера группы и сотрудников «Роскосмоса» наша идея нашла отклик в душах, и они потратили изрядное количество сил, чтобы ее реализовать», – рассказал «Авторадио» летчик-космонавт Сергей Корсаков.

В итоге Сергей фактически самостоятельно снимал видео в космосе, потратив на это около полугода. Стоит отметить, что и гитара была доставлена на борт спустя два месяца после его прибытия на МКС, вместе со специальным грузом на корабле «Прогресс».

«Изначально не было возможности привезти ее в корабле «Союз», который доставляет космонавтов на орбиту, он довольно маленький, и пассажирам разрешается взять с собой только 1 кг личного груза. Пришлось очень сильно потрудиться моим друзьям и коллегам на Земле, чтобы это стало реальностью. Очень много было контактов Космос – Земля. Я созванивался с Владимиром Кристовским, с режиссером Виталием Капитоновым, с менеджером группы, с музыкантами – Юрий мне очень помог и научил играть эту песню», – отметил Сергей Корсаков.



Uma2rman

Сергей Корсаков в полном объеме записал на МКС все свои музыкальные партии, а также снял свою часть видео, отметившись таким образом в истории не только российской космонавтики, но и отечественного шоу-бизнеса.

«Он реально делал это сам – в свободное от работы время с 4 до 5 утра. Это единственный отрезок, когда все спят и можно одному что-то снять. Так мы установили своеобразный рекорд. Такого никто ни в Советском Союзе, ни в России еще не делал», – заявил Владимир Кристовский.

Группа Uma2rman, сообщил Владимир, готовит для поклонников еще один сюрприз. В следующем году музыканты планируют с размахом отметить 20-летие коллектива. Свой юбилей они хотят встретить на родной земле.

«Хотелось бы устроить большой концерт в родном Нижнем Новгороде, на набережной. Там невероятная красота! Я надеюсь, что местные власти нас поддержат», – поделился Владимир Кристовский.

В гостях у «Авторадио» группа Uma2rman, кроме космической песни «Звезды», исполнила и другие хиты – «Этот день настал», «Пятница», «Камон», «Кажется» и новую песню «Жюль Верн», посвященную Нижнему Новгороду. Поклонники следили за выступлением в прямом радиоэфире и на странице радиостанции в сети «ВКонтакте», где шла видеотрансляция. Те, кому повезло попасть в открытую студию «Авторадио», могли лично поддержать музыкантов.



Uma2rman

Участниками live-выступлений на «Авторадио» становятся самые яркие музыкальные звезды. Видео горячих хитов, спетых вживую, можно найти на YouTube-канале радиостанции.