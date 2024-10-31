20 песен за 20 лет: группа Uma2rman отмечает юбилей лучшими хитами

«Жил-был на свете Антон Городецкий, бросила жена, он грустил не по-детски…» – в 2004 году саундтрек к фильму «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова прославил братьев Кристовских, молодых музыкантов из Нижнего Новгорода. Через 20 лет хитом «Ночной дозор» группа Uma2rman открыла живой концерт в честь своего юбилея в прямом эфире «Авторадио».



Uma2rman отмечает юбилей хитами

«Если честно, мы счет годам не вели, – признался Владимир Кристовский. – Нам сказали, что, вроде как, нужно, пора уже – это страна, где любят юбилеи. Мы попытались вычислить отправную точку, но никак не могли ее найти. У нас еще в 2003 году что-то было такое в гараже, что именно – Серега не помнит, и я тоже. В 2004-м – точно зафиксировано – мы уже что-то выпустили, сделали немножко того, немножко сего. В общем, так и решили – пусть будет 2004-й! Ну, чтобы ровно считать было».

Праздновать музыканты начали еще летом в Нижнем Новгороде. Выступили в родном городе с камерным оркестром и хором юношей Нижегородского хорового колледжа. Впереди у них большие сольные выступления 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве в Кремлевском дворце.



Владимир Кристовский приглашает на концерты в Москве и Питере

«Хотелось бы как-то по-особенному отметить, все-таки праздник, – рассказал Владимир. – На сцену на мотоцикле выехать? Было, выезжали. Над залом полетать на веревках? В этот раз не получится, места мало, мы же будем с симфоническим оркестром. Там довольно большая компания на сцене собирается, сами не поймем пока сколько. В общем, друзья, будет шумно и ярко».

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Для юбилея подготовили специальную программу «20 песен за 20 лет», в которую вошли самые знаковые композиции. Отбор проходил мучительно сложно, говорят музыканты.

«Очень много песен, и все хотелось сыграть. Мы долго то вставляли, то убирали треки, пока пазл не сложился и не получилось то, что получилось», – объяснил Владимир.

«Прасковью», «Звезды», «В городе дождь», «Я так ждала тебя, Вова!», «Не позвонишь» группа исполнила в прямом эфире «Авторадио». Сюрпризом стала новая версия хита «Проститься», которую Кристовские спели вместе c Wiwo.



Обновили один из хитов с итальянской певицей Wiwo

Эту артистку из Италии страна узнала благодаря певице Zivert, сейчас она завоевывает публику, исполняя на итальянском языке популярные русские песни. «Ночь» Андрея Губина, спетая Wiwo, собрала в сервисе «Яндекс Музыка» уже более 400 тысяч прослушиваний. Обновленный хит «Проститься» возглавит новый трибьют-альбом Uma2rman.