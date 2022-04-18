Владимир Кристовский: Звезды считают нас - это гениальная идея, ее и выбрал!

Опубликовано пользователем

Группа «Uma2rman» впервые создала композицию, текст которой сочинил сторонний автор. Это трек «Звезды», который был выпущен ко Дню космонавтики.

Во время живого концерта коллектива на «Авторадио» солист группы Владимир Кристовский рассказал, как случилось знакомство с поэтессой и родилась новая песня.

«Это случилось в Интернете. В соцсетях мне написала моя подписчица, ее зовут Таня Лукина, прислала мне стихотворение. Она мне и до этого присылала стихи, у нее на самом деле много классных стихов. Присылала она их с идеей сделать песню. Стихи были прекрасные, но как-то не ложились на музыку. И вот она мне присылает один маленький случайный стишок. И когда я начинаю его читать, у меня сразу начинает играть музыка на этот стих, вот прям рождается песня. Я ей пишу: «Таня, Танечка, пишите второй куплет». Она написала второй куплет. Я ей: «Давайте припев». Она написала пять припевов на выбор. Мне показалось, что «звезды считают нас - это гениальная идея, ее и выбрал».

В рамках своего живого концерта музыканты впервые спели эту песню вживую, а также исполнили немало других своих композиций - «Пятница», «Оранжевый плащ», «Скажи», «В городе лето», «Музыка всегда включена», «Камон» и другие. А также Владимир Кристовский рассказал, почему уже столько времени группа не выпускает очередной альбом.

«Давно есть песни на альбом. В принципе мы можем выпустить его хоть сейчас. Останавливает лень-матушка. Мы выпускаем по синглам. Выпускаем, выпускаем и как-то в этом процессе приспособились, что я даже забыл, что нужно иногда выпускать альбом».

Группа «Uma2rman»
Группа «Uma2rman»

Артисты также признались, что грезят большими мотопутешествиями и даже уже расчехлили свои мотоциклы.


«Да, мы давно расчехлили, но только потом снова пошел снег. В конце февраля были такие теплые деньки. Я выехал, кайфанул, потом опять снегом все замело. А так у нас одни планы, куда-нибудь на мотоциклах ехать. Просто бы ехать бы и ехать куда-нибудь на мотоциклах».

Музыканты вспомнили, что уже совершали такие путешествия в Италию, а сейчас их мечты зовут в Сербию, но пока они лишь планируют работать над этой идеей.

Владимир Кристовский
Владимир Кристовский

Ведущие шоу «Мурзилки Live» подсказали артистам еще одну из таких точек назначения, которая артистам точно придется по душе, - «Хутор Ёлки» в «Рускеале» в Карелии, где 13 августа как раз запланирован концерт «Uma2rman». Эту идею Владимир Кристовский воспринял с воодушевлением.

«Вот туда мы и доедем на мотоциклах. Мы никогда там не были!»

Быстрый поиск: 