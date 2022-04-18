Владимир Кристовский: Звезды считают нас - это гениальная идея, ее и выбрал!

Во время живого концерта коллектива на «Авторадио» солист группы Владимир Кристовский рассказал, как случилось знакомство с поэтессой и родилась новая песня.

«Это случилось в Интернете. В соцсетях мне написала моя подписчица, ее зовут Таня Лукина, прислала мне стихотворение. Она мне и до этого присылала стихи, у нее на самом деле много классных стихов. Присылала она их с идеей сделать песню. Стихи были прекрасные, но как-то не ложились на музыку. И вот она мне присылает один маленький случайный стишок. И когда я начинаю его читать, у меня сразу начинает играть музыка на этот стих, вот прям рождается песня. Я ей пишу: «Таня, Танечка, пишите второй куплет». Она написала второй куплет. Я ей: «Давайте припев». Она написала пять припевов на выбор. Мне показалось, что «звезды считают нас - это гениальная идея, ее и выбрал».

В рамках своего живого концерта музыканты впервые спели эту песню вживую, а также исполнили немало других своих композиций - «Пятница», «Оранжевый плащ», «Скажи», «В городе лето», «Музыка всегда включена», «Камон» и другие. А также Владимир Кристовский рассказал, почему уже столько времени группа не выпускает очередной альбом.

«Давно есть песни на альбом. В принципе мы можем выпустить его хоть сейчас. Останавливает лень-матушка. Мы выпускаем по синглам. Выпускаем, выпускаем и как-то в этом процессе приспособились, что я даже забыл, что нужно иногда выпускать альбом».



Группа «Uma2rman»

Артисты также признались, что грезят большими мотопутешествиями и даже уже расчехлили свои мотоциклы.





«Да, мы давно расчехлили, но только потом снова пошел снег. В конце февраля были такие теплые деньки. Я выехал, кайфанул, потом опять снегом все замело. А так у нас одни планы, куда-нибудь на мотоциклах ехать. Просто бы ехать бы и ехать куда-нибудь на мотоциклах».

Музыканты вспомнили, что уже совершали такие путешествия в Италию, а сейчас их мечты зовут в Сербию, но пока они лишь планируют работать над этой идеей.



Владимир Кристовский

Ведущие шоу «Мурзилки Live» подсказали артистам еще одну из таких точек назначения, которая артистам точно придется по душе, - «Хутор Ёлки» в «Рускеале» в Карелии, где 13 августа как раз запланирован концерт «Uma2rman». Эту идею Владимир Кристовский воспринял с воодушевлением.

«Вот туда мы и доедем на мотоциклах. Мы никогда там не были!»