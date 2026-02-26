Александр Ф. Скляр: В этом-то вся и прелесть: я меняюсь!

Главные юбилейные концерты пройдут 6 марта в московском ДК им. Горбунова и 15 марта в питерском клубе «Jagger».



- У вас концерт 6 марта в Горбушке в честь сорокалетия. Расскажите сначала про него: какие планы на этот концерт, что будете играть и как готовились?

- Мы и продолжаем готовиться. Главные наши планы - мы хотим представить целый блок песен, которые относятся к раннему «Ва-БанкЪ‘у» и его «тяжелому» периоду. То есть то самое, что мы не играем уже много-много лет. И что являлось неотъемлемой частью нашей истории — первое десятилетие группы «Ва-БанкЪ», включая альбом под названием «Так надо». С этого альбома мы репетируем жесткие вещи, которые в свое время звучали на всех концертах, и хотим представить их публике как отдельный сет, который, я надеюсь, согреет сердца поклонников со стажем.

— Да и именно в Горбушке вы тогда играли часто.

— Мы как в Горбушке это как раз это все и играли, потому что это был первый период панковых концертов. Московские концерты в основном происходили как раз там. Это были фестивали рок-лаборатории, а потом и наши фестивали «Учитесь плавать», где мы несколько раз с «Ва-БанкЪ‘ом» принимали участие. В том числе во время первого фестиваля, когда приехал Генри Роллинз со своей группой Rollins Band. Вот тогда и у нас был тот жесткий период, и мы играли как раз эти самые песни. Но потом «Ва-БанкЪ» развивался дальше, и мы потихонечку от этого отошли. Это произошло во второй половине 90-х, и уже к такому стилю, к жесткому хардкору, мы практически не возвращались. Но 6 марта будет камбэк в хардкор в связи с тем, что это 40-летие, и хочется соответственно по всей палитре пройти. Поэтому мы эти вещи вспомнили и заново практически все аранжировали, и играется это моими нынешними музыкантами впервые.

— Кто делал новые аранжировки?

— Мы сами вместе, конечно. Мы никому ничего не отдавали. Все эти вещи уже записаны, они существуют на альбомах «Жизнь на колесах» и «Так надо». Поэтому, когда я говорю «делали аранжировки», я имею в виду, что мы к ним приступили, не имея до этого концертного опыта исполнения этих песен в нынешнем составе.

— То есть вы будете играть один в один, как они звучали на альбомах?

— Прямо один в один, конечно, не получится. У нас все-таки разные музыканты: тех, кто играл тогда, в нынешнем составе уже нет.

— Еще хотел спросить про ваш свеженький макси-сингл «По-новому». Понятно, там три замечательные старые песни, я с удовольствием слушал их в новом звучании. Вы сказали в пресс-релизе, что 2025-й год для группы «Ва-БанкЪ» был годом «сборки». Расскажите, в чем, собственно, эта сборка заключалась?

— «Сборка» заключалась в том, что когда ты подходишь к какой-то серьезной дате (а 40 лет — это, без сомнения, серьезная дата в жизни любого артиста, а для рок-группы в России — дата вообще особая, мало кто до нее доживает), - мы сами для себя смотрели, что для нас актуально сейчас и по звучанию песен, и по их исполнению. Например, тот хардкоровый кусочек, который мы хотим представить на нашем концерте — это эксклюзивная вставочка для сорокалетнего юбилея. Мы сыграем эту программу в Москве и потом 15-го числа в Питере в клубе Jagger. Дальше, я думаю, мы вряд ли будем эти песни играть на концертах.

Сборка подразумевала пройтись по всему старому материалу и посмотреть: что мы продолжаем играть из старого, что для нас актуально, и как это актуальное трансформировалось в нынешнем звучании. Скажем, песня «На кухне», которая вошла в сингл «По-новому», — одна из самых старых песен «Ва-БанкЪ’а». Она была записана еще на первом нашем акустическом альбоме 1991 года. Естественно, за эти годы она изменилась в аранжировке и в подаче, ее играют другие музыканты. Нам хотелось посмотреть, какие вещи из всего периода «Ва-БанкЪ’а» было бы интересно реанимировать, сыграть по-новому и, может быть, даже записать.

Мы пришли к интересному наблюдению: например, песня «Максималист» никогда не была записана качественно. Она пару раз выходила только в концертных вариантах, где было много ошибок и погрешностей, которые стоило бы исправить на студии, но руки не доходили. И вот сейчас мы сделали именно студийную запись песни «Максималист». Эта песня — результат нашей исследовательской работы, который, вполне вероятно, перекочует в нынешний актуальный концертный блок группы «Ва-БанкЪ». Вот такого типа сборку я имел в виду.

- Кстати, будут ли записываться и издаваться концерты в Москве или в Питере?

- Это хороший вопрос. Я думаю, что попробую записать, по крайней мере, московский концерт. Год назад у меня уже была такая попытка: записывал концерт в Urban, но мне потом не очень понравилось то, что получилось. По разным причинам что-то устроило, что-то нет, но целиком как концертный альбом я это не выпустил. Этот концерт мы тоже попробуем записать, может быть, он окажется таким, что его будет не стыдно издать. Точно сказать не могу, но записать попробуем. Видео тоже запишем, может быть, кому-то будет интересно посмотреть.

- Если говорить о старых песнях, вы часто поете «Маршруты московские». А смогли бы вы сегодня спеть вашу замечательную песню «Я живу в Москве», которую исполняли с IFK?

- Нет! Могу сказать абсолютно точно: не далее, как на последней репетиции несколько дней назад мы как раз эту песню обсуждали. Мы пришли к единогласному выводу, что петь ее не будем по нескольким причинам. Во-первых, она частично на английском языке, и переделать это невозможно. Там пели вокалисты группы IFK Паштет и Чирок, — они пели английскую часть текста, которую сами и сочинили. Во-вторых, там очень жесткий текст, который не соответствует нынешнему времени и нашему состоянию. Мы прошлись по этому тексту и поняли, что он настолько агрессивный и бескомпромиссный, что сейчас это просто вообще не совпадает с нашим взглядом на жизнь.

Эта песня супер-агрессивная и совершенно не годится для нынешнего исполнения. Даже если бы английскую партию исполнил один Чирок без Паштета, все равно это невозможно. Песня была хорошая, даже отличная на тот момент, но сейчас — точно нет. Есть замечательное видео, я не так давно его пересматривал, но по общему содержанию она совершенно не соответствует моему нынешнему восприятию.

- Поговорим об альбоме «Кровь и золото». Я заметил, что из 10 треков 5, то есть половина, помечены на стримингах как народные песни. В том числе «Эребус и Террор» и «Дыра на холме». При этом ни к одному из треков альбома на Яндекс-музыке не предоставлен текст песен. Как вы к этому относитесь?

- Конечно, надо было предоставить тексты, но почему-то они их не выложили. Это очень странно, и мне обидно, потому что песней «Эребус и Террор» и по-настоящему горжусь. Она действительно сделана на мотив старой моряцкой песни «Coast of High Barbary».

- Я помню саму мелодию, ее любят играть волынщики.

- Да, волынщики ее любят! Заунывная мрачная песня. А я для нее сделал совершенно новый текст. "Эребус" и "Террор" - названия двух кораблей, которые участвовали в трагической экспедиции капитана Франклина в 1859 году, и которые бесследно пропали. Ни один моряк не вернулся. Был снят сериал «Террор», который продюсировал Ридли Скотт, по книге «Террор» Дэна Симмонса. Меня очень воодушевила и понравилась эта книга с мистической версией. Сейчас-то понятно, что они замерзли и просто не смогли выбраться, а корабли потонули. Но так долго эта экспедиция была окутана тайной, и версия, что были какие-то загадочные существа, легла в основу книги и потом сериала. Я написал свой текст, основанный на этой трагедии.

Песня «Учитель» тоже достойна внимания, я написал ее по просьбе Андрея Богатырева для его фильма «Легенда о самбо». Мне кажется, что это удачная песня.

Мы постараемся залить тексты на стриминги. Я сам люблю, когда слушаю альбомы на iTunes, например, когда там есть тексты. И это касается не только западных исполнителей, но и многих наших исполнителей.

- Особенно если это рэп?

- Когда это рэп, то это почти обязательно. В рэпе я почти на 90% не понимаю того, что читают наши артисты. Да, они специально жуют слова, это модно - это я понимаю, но не принимаю. Это совершенно неуместное бахвальство своим непрофессионализмом.

- Тем не менее, с Ричем и Бранимиром вы сотрудничаете.

- Этих я понимаю. У Бранимира вообще отлично все с дикцией, у Рича я иногда хочу видеть тексты глазами, но это как раз приятные исключения, которые меня чаще всего радуют. Бранимир - это же вообще не рэп. Совсем. Это дарк-кантри скорее, и он делает это блестяще и вырос в крупного артиста, и продолжает расти. А вот Рич - именно что рэп.

- «Дыра на холме» - это тоже народная песня?

- Текст, конечно, мой. А что касается музыки, то это какой-то ирландский или североамериканский напев. Меня зацепила эта мелодия, и я подумал, что это может быть еще одной версией жизни моего персонажа Вася Совесть. Это уже примерно восьмая песня в его копилку. Сейчас иногда удобно говорить про народную музыку, чтобы не связываться с проблемами по правам. Это не российская история точно. Учитывая наши специфические отношения с Западом в данный момент, - так это вполне разумно.



- Почему у вас вообще так много "народных" песен сейчас? Раньше «Ва-БанкЪ» вроде бы сам создавал новый народный городской фольклор.

- Если бы я смог написать песню «Дубинушка», - я бы сделал это, конечно. Но «Дубинушку» я написать не могу, а люблю ее с детства. Я почувствовал, что в ней есть новые и весьма актуальные нотки по смыслу. Я чуть-чуть там подкорректировал текст, и по сравнению с исполнением Шаляпина там есть правки, но они малые.

- Я услышал интонации Шаляпина.

- Это я не могу воспринять иначе, как комплимент. Шаляпина я всегда считал выдающимся мастером. Для меня честь, если там проскочили интонации Шаляпина. Раньше перепеть «Дубинушку» я не осмелился бы, но теперь эта песня нужна. Когда что-то хорошо сформулировано в народном творчестве, это не грех спеть. Помните, я пел песню «Не для меня» для сборника «Нашего Радио»? Я считаю, что «Дубинушка» - такая же по важности песня.

Что касается открывающей этот альбом песни «Вперед, друзья!», то у нее тоже есть история. Она авторская, как и «Не для меня», но с годами стала восприниматься как народная. Это высшая марка для авторской песни. Я услышал ее в советском кинофильме «Прошу слова» с Инной Чуриковой, причем там включается пластинка и звучит эта песня. Я нашел ее только в хоровом исполнении. И понял, что она должна войти в альбом. И она дала название всему альбому, потому что "кровь" - это та кровь, которую проливают наши бойцы на СВО, которая потом переплавляется в "золото" духа. Отсюда и название «Кровь и золото». Эту песню я воспринимаю как совершенно современную, с актуальным месседжем.

- Про «Союз Мьюзик», вы лет 10 выпускаете на нем релизы. Но почему-то за пределами ваших пабликов я вообще не встречаю никакой рекламы ваших альбомов, в редакционных плейлистах и на витринах стримингов тоже Вас нет.

- А мне почему-то так не кажется. Судя по отчетам, там есть всякие плейлисты. Мне казалось, что все нормально. Я надеюсь, вы же не хотите меня поссорить с компанией, с которой я много лет работаю?

- Нет-нет, я очень уважаю лейбл «Союз»!

- Они всегда очень чутко отзываются на все мои предложения. Пока я доволен. К 40-летию группы я захотел сделать двойной винил, сам отобрал песни, - они дали добро, и к нашему концерту в Горбушке этот винил будет готов. Я рад сотрудничеству с ними. Но раз есть такое мнение, я позвоню и поговорю.

- Кстати, где будет печататься винил? В России или за рубежом?

- В России! У нас теперь в России благодаря СВО появилось чуть ли не шесть заводов винила. До СВО не было ни одного, или был один, который работал сикось-накось. Все выпускали за рубежом, и потом везли его сюда, что было долго и дорого. А теперь у нас 6 заводов, которые начали конкурировать между собой, что очень хорошо, потому что они бьются за качество и за цену. Про качество рекламаций я пока не слышал.

- А я слышал, и немало.

- «Кровь и Золото» делался на виниле у нас, и я никаких нареканий не слышал. Винил вообще вещь недешевая. Я вот недавно на Авито купил виниловую пластинку с блатными песнями Дины Верни, откуда-то из Сибири она ко мне ехала. Ее издала фирма EMI/Pate в 1975 году. Этот винил обошелся мне в районе 5 тысяч. А сколько «Кровь и Золото» стоит? Тысячи две максимум. Вот и все. Если я хочу фирменную пластинку, то я покупаю ее, вот она у меня сейчас в руках. А конкуренция между шестью заводами приведет к снижению цен и повышению качества. Виниловое производство довольно сложное.

- Поговорим о другой Вашей ипостаси. Вы часто поете Высоцкого, участвуете в премии «Моя колея». И мне очень нравится, как Вы звучите, хотя редко нравится, когда кто-то перепевает Высоцкого. Какой у Вас подход к Высоцкому? Это ведь не Утесов и не Вертинский.

- У меня подход такой же, как когда я делаю каверы на других. Сюда относятся и Вертинский, и Утесов. С Высоцким другая ситуация. Он раньше зашел в мою душу, я, по сути, рос с Высоцким. От мальчишки до моего нынешнего состояния. Он всегда был со мной. Я спел его столько, сколько сам не сочинил за свою жизнь. Не со сцены, а спел под гитару. Самый первый Высоцкий, который появился в моей жизни, - это был Высоцкий из кинофильма «Вертикаль». Никаких пластинок тогда и в помине не было. Никаких профессиональных записей не было. Были пленки, записанные -перезаписанные. Но у моего друга был магнитофон «Днепр», где мы все это перезаписанное и слушали. С этих пленок я его учил наизусть, и пел я его такое количество раз, что он вошел в мою плоть и кровь. Он вошел в меня гораздо раньше, чем появилась идея сделать рок-группу. Какие-то песни Высоцкого я помню буквально с детства. В том числе песню о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинные. Для меня это особый артист, а для большинства других артистов - это просто какой-то другой артист, чьи песни надо исполнить.

Когда я пою Высоцкого - я пою его прожитого мною лично и вписанного внутрь моего музыкального кода. Я просто не могу себе позволить исполнить его плохо. И эту манеру Высоцкого я из себя не вытравливал, но постепенно она заменилась моей манерой. Той, которую я уже 40 лет разрабатываю. И эту свою манеру я подключаю к исполнению Высоцкого.

То же самое у меня произошло, когда я взялся за Вертинского. Я тоже его переподключил на свою манеру, и с Утесовым было так же. Просто Высоцкий был самым ярким, самым глубоким для моего самоощущения, и самый долгий из тех, кто присутствовал в моей жизни. Сравнимый разве что с Шаляпиным.

- Еще про один яркий неожиданный кавер: «Не бросай» от группы «Колибри». Девчонки поют эту песню совершенно иначе, с другим посылом. Откуда вообще появилась идея перепеть песню «Колибри»?

- Я точно помню, что идея появилась в том самом туре «Голосуй или проиграешь» 1996 года. Группа «Колибри» в нем тоже участвовала. Мы парочку раз были на их концертах, когда пересекались с ними в разных городах. Они были по театральной линии, а мы - по рок-н-ролльной. Нашего барабанщика Сашу Маликова прямо очень сильно зацепила эта песня, он ходил и напевал ее. Мы услышали эту нежную и пронзительную песню, которая поется от женского лица и которая обращена к мужчине. И Саня предложил, чтобы мы сделали ее «Ва-БанкЪ‘ом», и сделали тяжело. Чуть изменили текст, парочку правок, и песня начинала быть от мужского лица. Идея появилась тогда, но воплотили ее мы уже на 15-летии «Ва-БанкЪ’а», на альбоме «Босиком на Луне», вышедшем 25 лет назад. Только к тому времени у нас не осталось ни Сани Маликова, ни бас-гитариста Леши Никитина, ни гитариста Егора Никонова. Поэтому для меня это реквием по первому составу группы «Ва-БанкЪ», а также мое уважение и любовь к группе «Колибри», которую я навсегда люблю нежной любовью.

- Есть у меня еще и претензии. Почти на каждом концерте вы играете «Досуги-буги». Почему ваш басист все время играет этот простой квинтовый бас, почему он не играет остинантный бас, который нужный и даже основополагающий для Мамонова? Зачем это упрощение?

- Вообще наш бас-гитарист довольно крутой музыкант. Надо бы мне его спросить. Он может сыграть любой сложный бас, он технически совершенный музыкант, может сыграть любую партию. Я его внутренне сравниваю с Фли из RHCP. Алексей Рыславский - с ним я работаю уже больше 20 лет - он уже около уровня Фли. Сыграть он может, что угодно. А почему он играет именно так в этой песне - это хороший вопрос. Думаю, он так это видит. Мы же сделали этот кавер еще на самом первом акустическом альбоме «На кухне», и я помню, как я звонил Пете Мамонову, и спрашивал у него разрешение на этот кавер, и как он мне его сразу же дал, за что я его очень благодарю. С каждым новым обновлением состава группы «Ва-БанкЪ» мы начинали по-новому ее играть. И, кстати, мы же ни разу ее не перезаписывали с того альбома!

- Почему я часто встречаю, что в Ваших же соцсетях фанаты пишут, что Скляр стал попсой? Вы задумывались над этим?

- Нет, не задумывался. Наверное, у фанатов есть такое свойство: они как привыкли когда-то к какому-то звучанию, для них важному, так они и хотят эту группу видеть. Но я не тот артист, который хотел бы удовлетворять их хотелки. Жаль, но факт. Наверное, я слишком сильно менялся на протяжении жизни как музыкант, как творец, как артист, чтобы те, кто меня полюбил 30 или 40 лет назад и хотел вечно слышать того самого Скляра, остались бы удовлетворены тем, что видят сейчас. Такова жизнь...

- Больше скажу, что я не знаю других российских артистов, которые менялись бы так сильно, как Александр Ф. Скляр!

- Пожалуй, ни одного больше не назовешь. В этом-то вся и прелесть! Я меняюсь. И мне эта характеристика очень импонирует, потому что она полностью соответствует моей философии жизни. Жизнь - это процесс. А процесс - постоянные и неизбежные изменения. Если что-то остается неизменным в нашей жизни, так это то, что наша жизнь постоянно меняется. И артист должен постоянно меняться.

Отнести меня к разряду попсовых артистов может только крутой злопыхатель. Такие есть. Но что мне остается сказать? Скажу словами моего любимого Тома Уэйтса: «Главное не останавливаться, потому что ни одна собака не обоссыт движущийся автомобиль».



- В одном из интервью недавно вы сказали, что западный рок-н-ролл у нас не прижился. Я согласен. Но ситуация, когда мы слышим нынешний шансон-рок и от вас, и от Лепса, Галанина и других, - не выглядит ли поглощение русским шансоном того немногого здорового, что было в русском роке?

- Очень философский вопрос. Я частенько натыкаюсь на твои публикации или короткие заметки в разных сетях, и вижу, что ты глубоко и пристрастно стараешься рассмотреть все проблемы, которые окружают нашу массовую песенную культуру. Мне это близко и понятно, потому что я сам стараюсь это обдумать и осмыслить. И вот к каким выводам я пришел.

Шансон, или то, что у нас принято называть шансоном, - без сомнения, прошит в коде нашего народа. Он просто в нем зашит. Мы не будем выяснять, почему так получилось. Хотя у меня есть некоторые соображения. Шансон прошит в наш код, поэтому артист, в каком бы жанре он ни выступал, - эту бациллу перехватит. Она вольется в него, так или иначе, и проникнет в него, как вирус. Вопрос заключается в том, какую духовную пилюлю он выберет для себя, чтобы весь его организм это не отравило. Кто на что горазд, у кого какие силы сопротивления. В том числе сопротивления идее популярности. Это неизбежный процесс. Мы же не в стол пишем, мы все равно выходим на публику. Большую или маленькую, но артист все равно связан со своей аудиторией. Насколько он может допустить эту бациллу и поставить внутренние преграды: зависит только от него.

Мне кажется, что чем шире твоя популярность, - тем больше бацилл шансона ты должен в себя влить, допустить. Только супер-альтернативные артисты могут ее вообще проигнорировать, но они будут иметь крайне маленькую аудиторию. Да и они могут оказаться западными эпигонами, то есть ничего русского у них почти не остается. А если он хочет что-то русское иметь, то скорее всего это будет с примесью чего-то шансонного. Такой вот парадокс.

- История Аллы Пугачевой как бы намекает...

- Да любую историю можно сюда подключить, абсолютно любую. Это самая яркая и понятная фигура, но можно взять любую другую. Это применимо к любому артисту, достаточно долго существующему на сцене, и вышедшему из детских штанишек, ну хотя бы больше 5 лет поющему. Эту бациллу ты найдешь у любого.

- Согласен.

- Без сомнения, это философский вопрос. Но артисты обычно крайне далеки от философии. Редко мы найдем артиста, который осмысленно существует в действительности. Но философия существует вне зависимости от того, переживает артист это или нет. Она действует вне его желаний. А вот когда артист выходит на публику - это уже часть его профессии. И тут он не может не подчиняться интересам этой публики.

- Вы подписываете все свои последние релизы как «Александр Ф. Скляр и группа "Ва-БанкЪ». Нет ли в этом некой гордыни?

- Может быть, и есть. Или это дань четвертому периоду группы «Ва-БанкЪ». Потому что первый период был как классический рок-н-ролльный состав. Потом пошли изменения, ушли все музыканты первого состава. Потом я почувствовал, что новые музыканты стали лениво относиться к процессу творчества и жизни внутри группы, и я решил, что нельзя исключать одного или другого, а надо просто закрыть этот проект. И назвать это Александр Ф. Скляр. И сольные пластинки, и записи «Ва-БанкЪ‘а» к тому времени перемешались, и на концертах я исполнял и то, и то.

Позже, когда появился четвертый, нынешний период «Ва-БанкЪ‘а», - устаканился состав и стало понятно, что это группа единомышленников, - получилось, что я и старше всех, и опытнее всех. И поэтому, наверное, будет правильнее, чтобы Александр Ф. Скляр стоял в начале, как лидер и основатель, а группа «Ва-БанкЪ» стояла на почетном втором месте. При этом подразумевая симбиоз: Александр Ф. Скляр и группа «Ва-БанкЪ».

Думаю, со всеми долгоиграющими группами происходит то же самое, за редчайшими исключениями вроде «Чайфа». Они сохранились в почти неизменном первом составе. Все остальные полностью поменяли свой состав, все без исключения. Я со своей точки зрения посчитал, что было бы правильно, если бы сохранилось название «Ва-БанкЪ», но и имя Скляра было бы тоже во главе этого корабля. По-моему, это правильно, закономерно и честно.

- Для меня и большей части публики «Ва-БанкЪ» - это всегда была группа Скляра. Единственный музыкант, который хоть как-то выделялся, - был баянист Рушан Аюпов.

- А с моей точки зрения, это был гитарист Егор Никонов из первого состава, который последним и покинул его.

- Кажется, вы из последних артистов, которые вообще никак не используют ИИ, - ни в музыке, ни даже в клипах. Почему?

- Хочу таким остаться в истории русской песенной культуры. Чтобы до конца я выдержал эту марку. Я всегда был сторонником того, что человек - это высшее создание природы. И то, что может создать человек, - никогда не сможет сделать никакой искусственный интеллект. Да, его можно призвать на помощь. Например, мне требовались подложки для концертного исполнения. Если у тебя есть мультитрек, они довольно легко вычленяются. Но вот у меня песня, у которой не осталось мультитрека. И я попросил вычленить партию бас-гитары с помощью ИИ. Попробовали и так и так, но результат получился неудовлетворительным. Пришлось перезаписывать заново.

Мне хочется, чтобы я дошел до окончания своей карьеры, ни разу не использовав ИИ для создания клипов, аранжировок и прочего. Называй это как хочешь. Может, это просто олдскульный подход. Но я вижу в этом позицию человека, который не хочет сдавать свои позиции перед бездушной машиной.

