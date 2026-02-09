Tsoy: Я вечно пытался под кого-то подстроиться!

В студии Like FM царила атмосфера музыкальной лаборатории, где Tsoy и ведущий Виталик Мишура разбирали текущие хит-парады и тренды в индустрии. Центральным событием стала презентация нового сингла Анатолия «Пледик», который артист назвал своим первым треком, записанным с абсолютной искренностью. Tsoy признался, что долгое время пытался угодить публике, но это всегда оставляло ощущение неудовлетворенности.



Tsoy

«Я понимаю, что я вечно пытался под кого-то подстроиться. Пытался понравиться людям, пытался зацепить какими-то хуками, придумать какие-то алгоритмы. Всегда были какое-то "но". А сейчас я готовлю альбом, который нравится мне», – объяснил артист.

Подход к творчеству изменило сотрудничество с Азаматом Мусагалиевым, заявил Tsoy в шоу Trend Chart. Совместный альбом выйдет весной. Для него это особенный проект: впервые за 11 лет карьеры он делает то, что хочется именно ему. Мусагалиев – не просто комик, отметил певец, а талантливый автор, который написал множество хитов, включая знаменитое «Золото» для Михаила Галустяна.

«Самый крутой талант у него в том, что он не заезженный музыкант, который постоянно себя уничтожает, критикует: ой, это слишком банально, это не модно! Он пишет, как чувствует. Безупречный талант Азамата в том, что он пишет суперпросто, для людей, но вообще не банально», – объяснил Tsoy.

«Пледик» – первый сингл совместного проекта, еще один трек на подходе. В каждой песне нового альбома скрыта личная история из жизни автора, подчеркнул Анатолий.

«Естественно, он автор, который заточен писать смешные, классные песни. Но все равно наступает момент, когда вдруг хочется излить свою душу, какие-то свои истории. И вот у нас целый альбом из семи песен. Все написано Азаматом, в одном треке я ему помог с мелодией, а все остальное реально написал Азамат полностью – и тексты, и музыку», – поделился артист.

Tsoy также раскрыл детали одной из композиций, где припев состоит из единственной строчки. Сначала это вызвало сомнения у друзей артиста, но эксперимент оказался удачным.

«Припев из одной строчки? Ну да, из одной, но это же оригинально. Они: ну нет. Я говорю: вы просто представьте – концерт. Людям не нужно учить текст. Просто всем залом поем: "Закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза, открой – и вот он я". А потом я понимаю, что друзья весь день напевают: "Закрой глаза..." Это же вирус. Настоящий музыкальный вирус», – рассказал Анатолий.

Артист подтвердил, что ведет переговоры о совместном треке с тайской певицей Лисой из Blackpink.

«Мы, всегда мечтаем масштабно. И реально я веду переговоры о дуэте с Лисой и я надеюсь, что это получится. Если мы сделаем такую коллабу, я думаю, что потом весь мир K-pop будет любить мои песни».

Певец также вспомнил один из самых обсуждаемых моментов своей карьеры – внезапное бритье головы в прямом эфире шоу «Звезды». Цой признался – идея была его собственной, но ощущения в момент съемок стали неожиданностью.

«У меня не наигранное лицо, меня реально начинает трясти. Хорошо, что снимали глаза, а не руки».