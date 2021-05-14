Tsoy выпустил дебютный альбом «На ощупь»

Альбом «На ощупь»включает в себя 11 треков, среди которых песня «Алмаз», записанная в дуэте с Алисой Мон. Часть композиций выходила ранее в виде синглов, включая заглавную песню альбома «На ощупь», которая была представлена почти за год до выхода альбома. В альбом также должен был войти кавер «Позови меня с собой» Аллы Пугачевой авторства Татьяны Снежиной, с которым Анатолий победил на шоу «Маска» в 2020 году, однако по каким-то причинам в трек-листе его нет.

«Я посвящаю эти строки для тебя. Прости, что редко говорю как я люблю тебя», - описал песню «На ощупь» сам музыкант.



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