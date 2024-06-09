Пашу: Российская музыка сейчас главенствует!

8 июня на экономическом форуме поговорили о музыке. В сессии «Музыка как средство самопознания и самовыражения» участвовали Павел Курьянов, известный как Пашу, Люся Чеботина, Анатолий Цой, руководители российских музыкальных лейблов и стриминговых сервисов. Модератором стал Вадим Терещук, генеральный директор ГПМ Радио (часть «Газпром-Медиа Холдинга» – генерального медиапартнера ПМЭФ-2024).

«За последние пять лет иностранная музыка существенно уменьшилась в потреблении, то есть российская музыка просто главенствует, – заявил Пашу. – Такого не было еще восемь лет назад. Сейчас иностранную музыку слушают не так часто».

Это связано с разными причинами, отметил глава Black Star. В том числе с тем, что появилось много ярких российских артистов с очень интересными панчами. Но никто не отменял эффект масштаба. Молодые артисты порой долго отрываются от земли, потому что не достигли размера, когда могут донести свою песню до большого количества людей. При этом есть масштабные зарубежные артисты, на которых работает огромная индустрия.



Пашу отметил появление ярких российских артистов

«Есть медиа, которые постоянно о них говорят, радиостанции, которые постоянно их крутят. Плюс немаловажный факт, что при написании иностранных песен работают супертоповые продюсеры, которые стараются заложить в них все критерии, связанные не только с мелодией, но и с исполнением. То есть какое-то количество панчей, мелизмы, какие-то переходы. Все это влияет на то, подхватывают песню или нет. И, конечно, есть соцсети и чарты, которые навязывают уже то, что это тебе нравится», – рассказал продюсер.



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Действительно, продакшн в музыке рулит, согласился Вадим Терещук. Но можно создать какой-нибудь хук или панч, который при этом не будет заходить миллионам, потому что плохо сделан. Бывает наоборот – трек, сделанный на домашнем лэптопе, залетает в чарты. Это скорее исключение из правил, заметил Пашу, хороший продакшн очень важен.

«Но есть пример Билли Айлиш. «Bad Guy» она сделала на диване с братом, и при этом весь мир это напевал. Есть артисты, которые могут позволить себе двигаться не по правилам. Они нарушают общепринятые рамки и становятся успешными трендсеттерами. Большой артист, на самом деле, это тот, кто знает все рецепты и имеет смелость их нарушать», – заметил Пашу.



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Также продюсер добавил, что в ближайшие два года в чартах появится большое количество песен, сгенерированных искусственным интеллектом.